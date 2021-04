TORFESTIVAL Höchster Sieg seit dem 11:3 gegen St.Gallen: Sieben Geschichten zum 7:0-Erfolg des FC Wil gegen Aarau Gleich mit 7:0 schoss der zuvor kriselnde FC Wil den zuvor vor Selbstvertrauen strotzenden FC Aarau zurück ins Rüebliland. Der Erfolg fiel fast so deutlich aus wie der legendäre 11:3 im Jahr 2002 gegen den FC St.Gallen. Der historische Sieg, aufgearbeitet in sieben Kurzgeschichten.

Silvio ragte mit drei Toren und einem Assist aus der starken Wiler Mannschaftsleistung heraus. Bild: Andy Müller, Freshfocus

Der höchste Challenge-League-Sieg des FC Wil

Noch nie konnten die Wiler eine Partie der zweithöchsten Spielklasse höher gewinnen als am Dienstagabend. Allerdings haben sie es geschafft, einmal gleich hoch zu siegen. Am 17. Februar 2007 gab es einen 8:1-Heimerfolg gegen die SR Delémont. Gespielt wurde noch im «alten» Bergholz. Auch damals gab es einen Dreifach- und einen Doppeltorschützen. Ifet Taljevic netzte dreimal ein, Kristian Nushi zweimal. Trainer war Uli Forte. Noch um ein Tor höher fiel der unvergessene 11:3-Sieg am 3. November 2002 im Nationalliga-A-Derby gegen den FC St.Gallen aus.

Spezielles zu den Torschützen

Drei Treffer und ein Assist: Silvio war gegen Aarau die grosse Figur. Der im Winter aus Rapperswil-Jona zurückgeholte eingebürgerte Brasilianer erzielte in 50 Minuten mehr Tore als in allen anderen Partien dieses Jahres zusammen. Drei Silvio-Tore für den FC Wil? Das hat es laut dem Stürmer schon einmal gegeben, als er in der zweiten Hälfte des vorletzten Jahrzehnts ein erstes Mal beim FC Wil engagiert war. Als Doppeltorschütze liess sich Maren Haile-Selassie feiern, der zum ersten Mal in seine Profikarriere einen Doppelpack schnürte. Bledian Krasniqi erzielte seinen dritten Saisontreffer – den zweiten gegen Aarau. Für Tician Tushi, der seit Winter beim FC Wil ist, war es das fünfte Saisontor und das erste seit dem 19. Februar. Alle diese fünf Treffer hat er im heimischen Bergholz erzielt.

In einer Halbzeit mehr Tore als in allen anderen ersten Halbzeiten zusammen

Bis vor dem Spiel gegen den FC Aarau waren die Wiler die Langsamstarter der Challenge League schlechthin. In den vorangehenden 29 Partien dieser Saison hatten sie – zusammengezählt – nur gerade vier Tore vor der Pause bewerkstelligt. Nun erzielten sie in einem Spiel fünf Treffer vor dem Seitenwechsel. Ja, gar binnen 16 Minuten.

Die Wiler bejubeln das 2:0. Das war noch längst nicht alles.

Bild: Andy Müller, Freshfocus

FC Aarau mit mehr als doppelt so vielen Abschlüssen

Die Statistik dieses 7:0 fördert spezielle Zahlen zu Tage. Es gab 28:13-Schüsse – zu Gunsten der deklassierten Aarauer. Auch das Cornerverhältnis spricht mit 6:1 deutlich für die Gäste. Von den 13 Wiler Abschlüssen kamen deren neun aufs Tor – und sieben waren drin. Das nennt man Effizient.

Verspäteter Spielbeginn

Die Partie hatte mit einer halben Stunde Verspätung begonnen. Die Aarauer waren auf dem Weg nach Wil in einen Stau geraten. Die Anreise sollte aber längst nicht die einzige Aargauer Panne bleiben. Schon am Freitag dieser Woche kann es der FC Aarau auf dem Wiler Kunstrasen besser machen. Dann spielen sie erneut ein Challenge-League-Spiel in der Äbtestadt. Gegner wird dann der FC Winterthur sein, der im April alle seine Partien in Wil austrägt, da das Heimstadion Schützenwiese nicht bespielbar ist.

Prima Stimmung beim ersten Spiel mit Zuschauern

Seit Dezember des vergangenen Jahres hatte der FC Wil wegen der Coronasituation nicht mehr vor Zuschauern gespielt und lauter «Geisterspiele» ausgetragen. Nun durften zum ersten Mal wieder 100 Fans dabei sein. Der FC Wil hatte die Plätze an Saisonkarten-Inhaber und Sponsoren vergeben. Es herrschte, von allem Anfang an, eine prima Stimmung. Beim letzten Treffer und nach Schlusspfiff skandierten die Zuschauer, wie aus grossen Stadien bekannt, im Wechsel mit dem Stadionspeaker das Ergebnis lautstark: FC Wil: sieben. FC Aarau: null. Das hat es zuvor noch nie gegeben im Bergholz.

Eigentlich herrschte Sitz-Pflicht: In der Nachspielzeit erhoben sich aber die 100 Zuschauer, um «ihrem» FC Wil zu applaudieren. Bild: Andy Müller, Freshfocus

War es das mit dem Abstiegskampf für den FC Wil?

Trainer Alex Frei sagt nach dem 7:0-Sieg: «Es ist zu früh, um vom Ligaerhalt zu sprechen. Wir sind immer noch im Abstiegskampf. Ich bin aber unglaublich stolz, wie die Spieler mit diesem Druck zurechtgekommen sind. Es kann sich in dieser Woche eine komfortable Lage ergeben. Wir sind aber verpflichtet, am Samstag in Kriens nochmals eine Glanzleistung zu zeigen.» Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt sechs Runden vor Schluss komfortable acht Punkte. Zudem haben die Wiler das deutlich bessere Torverhältnis (–5) als Schlusslicht Chiasso (–25).