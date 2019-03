Toreschiessen mit dem Mini-FC-Wil und Virtual Reality: Das sind die Höhepunkte des Wiler Spielfests Beim 27. Spielfest dieses Wochenende setzen die Organisatoren auf Altbewährtes und neue Spielereien. Unter anderem wird den Besuchern ein fast schon vergessenes Fussballspiel wieder nähergebracht. Nicola Ryser

Klein, aber oho: Mit diesen Figuren wird Subbuteo gespielt. Am Wochenende wird das traditionelle Tischfussball-Spiel am Spielfest vorgestellt. Mit von der Partie: der FC Wil in Miniaturgrösse. Bilder: Nicola Ryser

Sie sind nur einige Zentimeter klein, können aber einer der Höhepunkte des Spielfestes in Wil werden: die Miniatur-Fussball-Figuren, gekleidet in FC-Wil-Trikots samt Rückennummer und Sponsoren. Die Figuren gehören zum Subbuteo Tischfussball, das erstmals Teil des Spielfestes ist.

Das Konzept erinnert ans klassische Tipp-Kick: Auf einem ausgelegten Spielfeldteppich mit Banden an den Rändern spielen zwei Teilnehmer mit jeweils elf Mini-Fussballern gegeneinander. Die Figuren stehen auf einer Scheibe und werden per Zeigefinger geschnippt, um den Ball ins gegnerische Tor zu spedieren. Die Regeln sind gleich wie im realen Fussball; Abseits, Fouls, Eckbälle, Elfmeter und Freistösse werden gepfiffen. Eine Partie dauert 30 Minuten.

«Das aus England stammende Spiel ist hierzulande eigentlich schon seit den 70er-Jahren bekannt, doch haben Töggelikasten und Tipp-Kick eine breitere Öffentlichkeit gefunden», erklärt Martin Wiesmann, der den Subbuteo-Event für das Spielfest organisiert. Er selbst spielt beim Subbuteo-Club Wallisellen:

«Da die Community in der Schweiz recht klein ist, wollen wir Subbuteo am Spielfest wieder ein wenig unter die Leute bringen.»

Für das Wochenende habe man sogar den amtierenden Schweizer Meister, John Imbrogiano, engagiert. «Die Besucher bekommen einen Einblick ins Spiel und dürfen beim Subbuteo-Torwandschiessen sogar selbst den Finger anlegen», sagt Wiesmann.

Heissluftballon fliegen und Auto fahren in der Virtual Reality

Nebst dieser Neuheit erwarten die Besucher am 27. Spielfest in Wil viel Altbekanntes und Beliebtes. Das Angebot reicht von jeglichen Gesellschaftsspielen der Ludothek über die Puzzle-Olympiade, das Speedcubing mit dem Zauberwürfel, den Japan-Raum und die Escape-Challenge bis hin zur Cafeteria und dem Spiele-Flohmarkt. OK-Präsident Olaf Sommer rechnet denn auch mit einem ähnlichen Andrang wie in den vergangenen Jahren: «Wir erwarten um die 2000 bis 3000 Besucher.»

Das Organisationskomitee von links nach rechts: Martin Wiesmann, Stefan Grötzinger, Olaf Sommer und Monika Fontanesi.

Ebenfalls wieder dabei ist die Energiestadt Wil unter der Leitung von Stefan Grötzinger. Bei der diesjährigen Veranstaltung wolle man erneut durch mehrere Spiele das Energiesparen thematisieren. «Hierfür haben wir eine ‹Energy Trophy› organisiert, die aus sechs Stationen besteht. Wer mindestens fünf Stationen besucht, kann unter anderem für eine Woche ein E-Cargo-Bike gewinnen», erklärt Grötzinger. So können bei einer Station E-Bikes und E-Kickboards getestet werden, bei einer anderen wird in der virtuellen Realität im Heissluftballon geflogen (VR Hero) oder ein Auto ökonomisch gesteuert (VR Simulation Ecodrive).

«Auch neu ist der mobile Pumptrack, also eine Strecke, auf welchem ein Fahrrad nicht mit Treten, sondern per Wippen vorwärts bewegt wird.» Und schliesslich könne man noch Wünsche an eine Wiler Stadt der Zukunft anbringen, die dann an einer Wand festgehalten und skizziert werden. Grötzinger zeigt sich zufrieden mit dem Angebot und bekommt dementsprechend auch Rückmeldung:

«Was wir hier machen, findet schweizweit Anklang.»