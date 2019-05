«Top of 19» in Lenggenwil: Einmal modern, einmal volkstümlich Es wird weiter gefeiert in Lenggenwil. Nach dem zweitätgigen Kantonalmusikfest folgten am Mittwoch und Donnerstag «Top of Party» und die «Top of Volkstümlic»h. Hans Suter

Stargast an der «Top of 19 Party »war der Zürcher Musiker Nickless. (Bilder: PD)

Am Mittwochabend wurde das 6-Tage-Fest «Top of 19» fortgesetzt mit «Top of Party». Stargast war der Zürcher Musiker Nickless. Am Auffahrtstag folgte der vierte von sechs Festtagen mit «Top of Volksmusik». Fast zwei Dutzend Formationen traten auf. Den Höhepunkt bildeten die Auftritte der 13 Vollblutmusiker von «Fihuspa». Am Samstag geht das Fest weiter mit Töfflitreff, Timbersports und Abendprogramm. Am Sonntag folgt der letzte Festtag mit Neuuniformierung und grossem Kinderfest.