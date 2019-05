Top of 19: Ein Wochenende voller Blasmusik in Lenggenwil 78 Musikvereine aller Stärkeklassen mit mehr als 3300 Musikantinnen und Musikanten messen sich dieses Wochenende am St. Galler Kantonalmusikfest. Hans Suter

Die Vorbereitungen zum Musikfestival sind am Freitagmittag fast abgeschlossen. (Bild: Hans Suter)

Fast ein Drittel der Vereine stammt aus der Region Wil-Toggenburg. Weitere zehn starten als Gastvereine und kommen aus verschiedenen Kantonen. Am weitesten reist die Amsterdam Brass aus den Niederlanden an. Die Formation unter der Leitung von Paul van Gils spielt in der Höchstklasse, in der auch die Feldmusik Jona (Urs Bamert), die Stadtmusik St. Gallen (Niki Wüthrich) und die Liberty Brass Band Ostschweiz (Stefan Roth) zu hören sind. Diese Musikvereine spielen auf so beeindruckendem Niveau, dass dieses Klangerlebnis selbst bei Laien und Nichtinteressierten Hühnerhaut bewirkt.

Viel geboten wird auch für das Auge: Die in wertvolle Stoffe gekleideten Musikantinnen und Musikanten zeigen auch Musikparaden. Dies zum Teil gar mit Evolutionen, also mit einstudierter Choreografie (Figuren). Auch Wetterglück ist der Grossveranstaltung beschieden: Laut der aktuellen Prognose von Meteocentrale wird es höchstens etwas Wolken und nur wenige Regentropfen geben.