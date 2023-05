Toggenburg/Wil Lotteriefonds: Ein betagtes Kulturlokal, ein Ausstellungsprojekt oder eine Theateradaption erhalten kantonalen Zuschuss Der St.Galler Kantonsrat entscheidet im Juni über aktuelle Kulturbeiträge aus dem Lotteriefonds. Dieses Mal sollen rund 979’000 Franken an das Toggenburg und die Region Wil gehen. Unter anderem für Renovationen, Theateradaptionen und den Denkmalschutz.

Auch der Zeltainer in Unterwasser soll vom Lotteriefonds profitieren. Bild: Sascha Erni

Zweimal jährlich stimmt der Kantonsrat über die Höhe der Beiträge ab, die aus dem Lotteriefonds unterschiedlichen Institutionen unter anderem für die Bereiche Kultur, soziale Projekte, Bildung oder die Denkmalpflege zugesprochen werden. Die nächste Abstimmung steht im Juni an. Stand Juli 2023 wird der Lotteriefonds 15,27 Millionen Franken halten.

380’000 Franken Zuschuss für Theaterumbau

Das bisherige Konstrukt aus Zelt und Schiffscontainern des Kleintheaters Zeltainer im oberen Toggenburg ist das optische Markenzeichen des Theaters, hat jedoch seit Jahren mit einigen Mängeln in der Infrastruktur zu kämpfen. Die Klimatisierung des Zelts stellt das grösste Problem dar. Zu heiss im Sommer und zu kalt im Herbst. Zwischen April und Anfang Oktober finden im Obertoggenburger Kleintheater jährlich rund fünfzig Anlässe statt. Ein permanenter Holzbau, der klimatisiert und ganzjährig betrieben werden kann, ist das Ziel. Die äussere Erscheinungsform des ursprünglichen Pagodenzelts soll beibehalten werden. Ausserdem hat das Theater nach dem Umbau 20 zusätzliche Plätze zur Verfügung. Das Gesamtprojekt kostet 2,32 Millionen und erhält einen Beitrag von 380’000 Franken aus dem Lotteriefonds.

Das Kultlokal zur Alten Gerbi ist in die Jahre gekommen

Die gemeinnützige Kulturstiftung zur Alten Gerbi in Uzwil besteht seit mehr als zwanzig Jahren. Sie ist gesellschaftlicher Begegnungsort und dient zugleich als Plattform für kulturelle Veranstaltungen. Jährlich finden dort rund zwanzig Events mit kulturellem und gesellschaftlichem Hintergrund wie zum Beispiel Aufführungen diverser Musikveranstaltungen, Vereinsanlässe und Hauptversammlungen oder auch Klassentreffen statt. Das Kulturlokal ist allerdings in die Jahre gekommen und muss renoviert werden. Undichte und holprige Hallenböden müssen saniert, die Innenwände frisch gestrichen und die Bühne ersetzt werden. Zudem soll eine neue Photovoltaikanlage auf das Dach. Die Gesamtkosten für die Renovierung und Erneuerung der Alten Gerbi belaufen sich auf 107’000 Franken. 15’000 Franken gibt der Kanton dazu.

18’000 Franken für Theateradaptionen des Ring Theaters Mosnang

Für die Adaption zweier eigener Theaterinszenierungen und die bereits geplanten Gastspiele für das Jahr 2023/24 rechnet das Ring Theater in Mosnang mit Kosten in Höhe von 84’050 Franken. Die Produktionen «Via Mala» und «Kunst» werden für eine Tournee gastspieltauglich gemacht. Der Kanton St.Gallen unterstützt das Projekt mit 18’000 Franken.

Das Ring Theater Mosnang gibt unter anderem die Produktion «Via Mala» (im Bild eine Aufführung mit Volker Ranisch und Gian Rupf) als Gastspiel. Bild: PD

18’000 Franken gehen an die Kunsthalle(n) Toggenburg

Das 1808 Quadratmeter grosse Ausstellungsprojekt «Helgoland» der Kunsthalle(n) Toggenburg geht vom 8. bis 24. September auf die gleichnamige Flussinsel Neu St.Johann. Auf «Helgoland» steht gemeinsames Erschaffen im Vordergrund. Ausgewählte Künstlerinnen und Künstler sollen das Eiland temporär umgestalten und ergänzen. Darüber hinaus sind Rahmenveranstaltungen und Workshops für Schulklassen geplant. Für das Ausstellungsprojekt wird mit Gesamtkosten von 66’000 Franken gerechnet, 18’000 davon sollen aus dem Lotteriefonds kommen.

Die Denkmalpflege erhält Beiträge in Höhe von rund 548’000 Franken

Auch die Denkmalpflege erhält Gelder aus dem Lotteriefonds, gesamthaft sind rund 548’000 Franken vorgesehen, Davon sollen unter anderem 203’100 Franken an die Instandhaltung des Wattwiler Wohnhauses «Eichhof» und 95’200 Franken ins katholische Pfarrhaus Oberbüren fliessen. Weitere 62’700 Franken gehen an das Restaurant Rössli Kirchberg, 57’700 Franken an die Fussgängerbrücke «Schwarzer Steg» in Ebnat-Kappel. Die Kirche Bruder Klaus in Wolfertswil bekommt 54’000 Franken, die katholische Kirche Neu St.Johann 42’200 Franken und 31’900 Franken gehen an das Haus zum Pelikan in Wil.