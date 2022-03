Toggenburg Weg vom (russischen) Gas: Preisexplosion und Auslandabhängigkeit beflügeln Nachfrage nach alternativer Energie Eine warme Stube dank Gas aus Russland? Die massive Preissteigerung und der Krieg gegen die Ukraine haben das Bewusstsein der Wärmebezüger beeinflusst - auch im Toggenburg. Energieanbieter sehen sich mit einer verstärkten Nachfrage nach Alternativen konfrontiert.

Druckreduzier- und Messstation der Erdgas Ostschweiz AG mit den Kugelspeichern, die zur Regulierung des Tagesbedarfes verwendet werden. Symbolbild: Urs Jaudas / KEYSTONE

Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine sind die Preissteigerung beim Gas und die Abhängigkeit von russischen Anbietern permanentes Thema. Obwohl Gas, mit rund 31 Milliarden Kilowattstunden, nur rund 15 Prozent des schweizerischen Energiebedarfs ausmacht- Tendenz sinkend. Das verstärkte Bewusstsein spüren auch die Energieversorger im Toggenburg. Die Anfragen hinsichtlich einer Erhöhung des Biogasanteils seien in den vergangenen Tagen gestiegen, sagt etwa Marc Zysset, Geschäftsführer der Säntis Energie AG in Wattwil. Mit einem Boom, der die Verfügbarkeitsgrenzen sprengen könnte, rechnet er gleichwohl nicht. Zu gross sei die Preisdifferenz zwischen dem konventionellen, fossilen Energieträger und der aus biogenen Abfällen hergestellten Alternative. «Wer Erdgas vollständig durch Biogas ersetzt, zahlt dafür nahezu das Doppelte», macht er klar. Denn der Preis für das klimaschonende Biogas sei parallel zum Erdgas gestiegen.

Hohe Qualität und günstiger Preis

Inwieweit die Kundinnen und Kunden der Säntis Energie AG mit ihren Gasbezügen die russische Wirtschaft unterstützen, weiss Zysset nicht. «Wir haben keine direkten Beziehungen mit russischen Energiehändlern, sondern beziehen das Gas grösstenteils an den Handelspunkten in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich.» Es sei deshalb naheliegend, dass die Handelspartner der Säntis Energie AG ebenfalls russisches Gas im Portfolio haben.

Marc Zysset, Geschäftsführer der Säntis Energie Wattwil Bild: PD

Auf die Schweiz bezogen, macht russisches Gas laut Marc Zysset im Schnitt rund 50 Prozent aus. Wobei der Anteil in Gesamteuropa höher liege. Dies primär aus zwei Gründen: «Russisches Gas ist chemisch gesehen ein sehr gutes und hochkalorisches Gas, hat also - in Relation zum Volumen - viel Energie drin.» Und, es sei bisher sehr günstig gewesen, viel billiger als etwa Flüssiggas (LNG) aus den USA.

Die Säntis Energie AG hat die Preise für Gasprodukte auf den 1. Januar dieses Jahres erhöht. Folgt jetzt die zweite Erhöhung? Zysset: «Unser Bedarf ist aktuell gedeckt. Die Einkäufe erfolgen rollend, jeweils über drei Jahre.»

Gestiegene Nachfrage nach Fernwärme

Die Preisexplosion am Gasmarkt und die Folgen der Ukrainekrise hat auch die Thurwerke AG in Wattwil unmittelbar zu spüren bekommen. Das Versorgungsunternehmen betreibt den Wärmeverbund Wattwil, das Fernwärmenetz mit der Holzschnitzel-Heizzentrale im Flooz und führt danebst auch den Wärmeverbund Wildhaus. «Die Anfragen für einen Anschluss am Fernwärmenetz sind in den letzten Wochen tatsächlich gestiegen», sagt Claudio Spiess, Bereichsleiter Wärme der Thurwerke AG. Denn Wärme aus Holzschnitzeln sei durchaus eine Alternative - natürlich auch aus ökologischer Sicht. Heute sind an das gut neun Kilometer lange Leitungsnetz knapp 90 Verbraucher angeschlossen, acht kommen dieses Jahr definitiv neu dazu. Weitere sind, laut Spiess, zumindest im Bereich des Talbodens relativ kurzfristig möglich. Denn hier lasse sich das Netz verdichten.

Ganz unabhängig von fossiler Energie ist aber auch die Wärme aus heimischen Holz nicht. Zu Spitzenzeiten oder während Revisiosarbeiten sei zusätzlich ein Ölkessel in Betrieb, sagt Spiess. Dies jeweils während rund 100 Stunden.

Aufspringen jederzeit möglich

Ähnlich tönt es in Bazenheid. «Die Nachfrage nach Fernwärme ist mit dem Anstieg der Energiepreise von Öl und Gas gestiegen», stellt René Rüttimann, Geschäftsleiter der RWT Regionalwerk Toggenburg AG fest. Dies mit guten Grund: «Zur Zeit wärmen wir in Bazenheid und Kirchberg mit der Fernwärme die Liegenschaft mit vergleichbarer Ölheizung mit einem Ölpreis von 84 Franken. Während dieser zurzeit weit über 100 Franken liegt.»

René Rüttimann, Geschäftsleiter Regionalwerk Toggenburg RWT. Bild: Beat Lanzendorfer

In Kirchberg wird diese Woche mit der zweiten Bauetappe des Fernwärmenetzes begonnen. Weitere Etappen sind in den nächsten zwei Jahren geplant. Es sei jederzeit möglich sich an das Fernwärmenetz anzuschliessen, sagt René Rüttimann. «Wir prüfen bei Interesse, ob und wann eine möglicher Anschluss an das Netz möglich ist. Fernwärme wird dorthin gebaut wo genügend Wärmebezug gewünscht wird. »

Zur Zeit werden bis im Herbst 2022 rund 60 Liegenschaften in Wolfikon und Kirchberg an das Fernwärmenetz angeschlossen. Wenn alle dann Fernwärme beziehen, benötigen diese Liegenschaften 1900 kW Anschlussleistung und verbrauchen im Jahr rund 3800 MWh Energie.

Das Fernwärmenetz kommt, so Rüttimann, vollumfänglich ohne fossile Energie aus. «Der Energiepark Bazenheid (ZAB) besitzt genügend Leistung und redundante Systeme, das somit keine Spitzenleistungen oder Ersatzenergien mit Öl oder Gas bereitgestellt werden müssen.»