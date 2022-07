Toggenburg Mosliger U23 sichern sich im Seilziehen den Vizeschweizermeistertitel – nun geht es in die Sommerpause Seilziehen Mosnang sichert sich erneut einen Podestplatz: Vergangenes Wochenende konnten sich die Jugend und die Herren 580 Kilogramm auf dem Podest feiern lassen. Vor einer Woche sicherte sich in Nottwil das Mosnanger Juniorenteam den Vizeschweizermeistertitel. Nun geht es in die Sommerpause

Die Herren 580 Kilogramm in Ebersecken am Seilziehen. Bild: PD

Letzten Samstag fanden in Ebersecken in Luzern die letzten Meisterschaftsturniere vor der grossen Sommerpause statt. Das Nachwuchsteam aus Mosnang in der Jugend U19 Kategorie bestritten ihr viertes Meisterschaftstunier. Mit Ehrgeiz und Elan konnten sie sich auf dem 3. Tagesrang feiern lassen. In der Jahreswertung bleiben sie auf dem 3. Tagesrang vor dem letzten Meisterschaftsturnier in Waltenschwil Kallern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Vor eineinhalb Wochen fand das fünfte und somit das letzte Turnier für die Junioren U23 in Nottwil statt. Die Vorrunde auf dem 2. Platz abgeschlossen, begegneten sie auf das Team aus Ebersecken im Halbfinale. Wie im Halbfinale so auch im kleinen Finale gegen Stans-Oberdorf mussten die Toggenburger über drei Züge den Sieg bestreiten. Beides Mal gelang es dem jungen Ostschweizer Team nicht, den Gegner zu bezwingen. Sie beendeten das Turnier zwar auf dem 4. Tagesrang, dank gutem Polster können sie sich jedoch als Vizeschweizermeister 2022 feiern lassen.

Die Junioren U23 sicherten sich den Titel als Vizeschweizermeister. Hier sind sie am Seilziehen in Nottwil. Bild: PD

Es geht in die Sommerpause

Auch die Herren 580 Kilogramm schnürten ihre Seilzieh- respektive angepassten Eishockeyschuhe in Ebersecken fest zu. Als Vorrunde Erstplatziertes Team trafen sie im Halbfinale auf das Heimteam. Trotz Unterstützung des einheimischen Publikums konnten die Luzerner die Einheit der Toggenburger nicht stören. Erneut hiess der Final Sins 1 gegen Mosnang. Aber auch beim 4. Mal hiess der Tagessieger Sins 1.

Die Schweizermeisterschaft geht nun in die Sommerpause, doch nicht alle Athletinnnen und Athleten haben Wettkampfspause. Vom 7. bis 17. Juli finden die World Games in Birmingham in Alabama in der USA statt. Auch der Seilziehsport ist dort in den Kategorien Outdoor Herren 640 Kilogramm, Frauen 540 Kilogramm, Mixed 580 Kilogramm auf dem Programm.

Die Schweiz hat sich für sämtliche Kategorien qualifiziert. Vom Seilziehclub Mosnang ist Stefanie Ott im Kader der Frauen 540 Kilogramm.

Mit Michaela Koch, welche in den Kategorien Frauen 540 Kilogramm und Mixed 580 Kilogramm im Kader ist, ist eine weitere Ostschweizerin und Wochenendmosligerin mit dabei. (pd/mas)