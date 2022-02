TOGGENBURG Hemberg-Neckertal-Oberhelfenschwil: Kantonsrat für die Beiträge an die Gemeindefusion Im Kantonsparlament gab es keine Opposition gegen die Förderbeiträge an sechs Politische und Schulgemeinden im Neckertal.

Das Gemeindehaus der heutigen Gemeinde Neckertal liegt in Mogelsberg. Es wird auch weiterhin diesem Zweck dienen. Bild: Urs M. Hemm

Für die Gemeinden Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil ging es um viel Geld. In zweiter Lesung hiess der Kantonsrat an der Februarsession am Montagnachmittag diskussionslos den Beschluss über Förderbeiträge an die Vereinigung der drei Politischen und von drei Schulgemeinden gut.

Der Kanton soll demnach den Fusionsprozess mit Beiträgen in Höhe von insgesamt 11,7 Millionen Franken unterstützen. Der grösste Brocken ist der Entschuldungsbeitrag an die heutige Politische Gemeinde Neckertal in Höhe von 6,26 Millionen Franken.

Die Beiträge an den vereinigungsbedingten Mehraufwand der vereinigten Gemeinde Neckertal erreichen 3,90 Millionen Franken. Der Startbeitrag an die neue vereinigte Gemeinde Neckertal beläuft sich auf 1,07 Millionen Franken. Schliesslich fliessen 468’500 Franken als Entschuldungsbeitrag an die Politische Gemeinde Hemberg.

Oberhelfenschwil hat zu wenig Schulden

Oberhelfenschwil enthält keinen Entschuldungsbeitrag, da die Nettoschuld pro Einwohner mit 694 Franken markant tiefer ist als in Hemberg und in der heutigen Politischen Gemeinde Neckertal. Jede Hembergerin und jeder Hemberger haben über die Gemeinde Schulden von 1’213 Franken auf dem Buckel. In der heutigen Politischen Gemeinde Neckertal sind es 2’243 Franken.

Die neue Gemeinde Neckertal wird rund 6’200 Einwohner aufweisen. In seiner Botschaft an den Kantonsrat hält der Regierungsrat zudem fest, dass die neue Gemeinde bezüglich Einwohner etwa im Mittel der St.Galler Gemeinden liegen wird.

Sparpotenzial auf 1,7 Millionen Franken beziffert

Das Sparpotenzial als Folge der Fusion wird mit rund 1,7 Millionen Franken pro Jahr beziffert. Es resultiert vor allem aus der Reduktion der Behörden, der Integration der Schule und der Optimierung der Verwaltung. Der Steuerfuss könnte um 12 bis 16 Prozent sinken.

In der Debatte gab es keine Wortmeldungen oder Anträge aus dem Plenum. In der Schlussabstimmung passierte die Vorlage mit 110 Ja-Stimmen. Es gab weder Nein-Stimmen noch Enthaltungen. Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.