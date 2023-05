Töfflitreffen «Seit ich geradeaus laufen kann, bin ich ein Töfflifan», sagt Adrian Baumgartner – da ist er Töfflitreffen in Oberbüren wohl nicht der Einzige Zum zweiten Mal organisierte der Verein Bueche Töffli Team 19 Oberbüren ein Töfflitreffen. 627 Töfflibuebe mit ihren Zweirädern kamen und tauschten sich aus.

Töffli um Töffli konnte am Töfflitreffen in Oberbüren bewundert werden. Zita Meienhofer

Es gibt nur zwei typische Merkmale für einen Töfflibueb: männlich und technikbegeistert. Ob er jung ist oder älter, in einem Büro, einer Schulstube oder in der Werkstatt arbeitet, das spielt keine Rolle. Der Töfflibueb hat Benzin im Blut und ist von Motoren und der Technik fasziniert. So jedenfalls zeigte sich das Bild der Töfflibuebe am Töfflitreffen in Oberbüren.

Der Unterschied der jüngeren zu den älteren Töfflibueben sind deren Zweiräder. Während die älteren meist schön restaurierte und revidierte Töfflis allerhand exotischer Marken ihr Eigen nennen können, fahren die Jungen mit den auf dem Markt erhältlichen Puchs, Sachs oder Ponys. Sie tragen auch grosse grelle Helme, die Alten bevorzugen Ausgefallenere und Originellere.

Liebe zu alten Fahrzeugen, Ärger wegen des Rosts

Weder einen grellen noch einen ausgefallenen Helm hat Paul Frick aus Oberbüren. Dafür reichlich Erfahrung mit alten Fahrzeugen. Am Töfflitreffen war mit einem Prior Sachs, Baujahr 1962. Diesen hat er selber revidiert und restauriert. Oldtimers sind seine Leidenschaft. Er sagt: «An Neuen habe ich keine Freude.» Was ihn an den alten Fahrzeugen fasziniert? «Die Motoren, die Technik und die schönen Formen», sagt er und fügt bei, «heute ist alles gleich.»

Ein Töffli hatte er als Jugendlicher, mit einem Töffli fuhr er jahrelang zur Arbeit und heute hat er ein Töffli mit Rarität. Christian Meisser aus Uzwil kam mit einem Walco, Baujahr 1984, nach Oberbüren. Dieses hatte er vom Vater übernommen und nun schön restauriert. Präzision und Detailtreue sind dem gelernten Werkzeugmacher wichtig. Was ihn an den Töfflis am meisten ärgert? «Der Rost.» Er hat nun alle Schrauben durch rostfreie ersetzt.

Adrian Baumgartner aus Schweizersholz ist mit seinem Legnano, das er selber restauriert hat, nach Oberbüren gefahren. Bild: Zita Meienhofer

Ein Motocross-Töffli und das schönste Töffli

Einige Reihen weiter steht ein Töffli an einen Baum gelehnt. Es hat weder Gepäckträger, noch Schutzblech, Licht oder Ständer. «Das ist ein Motocross-Töffli», sagt Besitzer Lars Keller aus Niederwil. Dieses Töffli hat er selber hergestellt und ist damit Motocross-Rennen gefahren. Der Motor ist von einem Puch Maxi, Auspuff und Kühler von einer KTM und die Gabel von einem Downhill-Velo. Statt wie Original ein halbes PS, hat dieses Gefährt 13,5 PS.

Eigentlich müsste er den Verkehr regeln. Doch zum Posieren mit dem Töffli reicht die Zeit alleweil. Das muss sein, denn schliesslich hat er doch das schönste Töffli auf dem Platz – wie jeder andere auch. Adrian Baumgartner aus Schweizersholz ist Mitglied des Vereins Bueche Töffli Team 19 Oberbüren, dem Organisator des Anlasses. Er besitzt ein Legnano, Baujahr 1963. Er, der sich als Töfflifan bezeichnet, hat sein Prachtexemplar selber in Stand gestellt. Seit wann er ein Töfflifan ist? «Seit ich geradeaus laufen kann.»

Organisatoren mit Ideen

627 Töfflifans mit ihren Zweirädern waren am Samstag am Töfflitreffen in Oberbüren. Das Wetter stimmte, die Stimmung ebenso und die Vielfalt der Fahrzeuge, die auf dem Platz standen, erfreute die Zweitakter-Herzen – aber auch die der zahlreichen Anwesenden ohne Töffli. Originell waren nicht nur die Töfflis, originell sind meist auch die Ideen der Mitglieder des Bueche Töffli Team 19, wie der Wurstwagen von Walter Dörig.

Die Organisatoren sind nie um eine Idee verlegen. Für dieses Treffen liessen sie eine Wurst räuchern, die Vereinsmitglied Walter Dörig aus Braunau auf dem Wurstwagen zur Verpflegung anbot. Zita Meienhofer

Die ewigen Töfflibueben

Mehr eine Rarität als eine Originalität ist der Hispano Velosolex von Urs Gschwend. Diese Töfflis, die wie Velos aussehen, wurden in der Schweiz hergestellt. Gschwend hat ihn als 25-Jähriger gekauft, aber erst 20 Jahre später strassentauglich gemacht. Das Töfflifieber hat ihn aber nicht erst als mit 45 Jahren gepackt. Er sagt: «Ein Töfflibueb war ich schon immer.»

Das kann wohl auch Christian Brunschwiler aus Wil von sich sagen. Er ist wohl mit dem ältesten Töffli am Treffen, einem Motom, Baujahr 1953. Dieses hat er von einem Nachbar geschenkt bekommen und es dann revidiert. Für ihn, der von Beruf Mechaniker ist, ist es nicht das erste Töffli, das er in Stand gestellt hat – und wohl auch nicht das Letzte. Denn ein richtiger Töfflibueb muss immer etwas zum Schrauben haben.