Töfflitreffen Benzingeschmack und Bratwurstduft: In Oberbüren trafen sich 400 Töfflifreaks mit den kuriosesten Zweirädern Ob Puch Velux, Puch Maxi, Caravelle oder Velosolex, ob blau, kupferfarben, grün oder bunt – für die Teilnehmer am Töfflitreffen in Oberbüren stand ihre Leidenschaft für das Zweirad im Vordergrund. Und sie erzählten ihre Geschichten.

Der kupferfarbene Puch Velux von Brice Pivot aus Siegershausen war der Blickfang auf dem Platz in Oberbüren. Bild: Zita Meienhofer

Es stinkt oder schmeckt – je nach Gusto – nach Zweitaktern auf dem Platz des Oberstufenschulhauses Thurzelg in Oberbüren. Und von diesen Zweitaktern, diesen Töfflis, sind reihenweise Modelle der verschiedensten Farben und Marken zu sehen. Ausgefallene wie dasjenige, dessen Tank mit einer US-Flagge überzogen ist. Wunderschön restaurierte wie dasjenige von Brice Pivot aus Siegershausen.

Das Töffli, dessen Tank mit einer US-Flagge überzogen ist, fällt auf. Bild: Zita Meienhofer

Er hat einen kupferfarbenen Puch Velux restauriert und zu einem Blickfang gemacht. Entsprechend gross ist das Gedränge um sein Töffli. Vor eineinhalb Jahren hat der Thurgauer seine Leidenschaft für die Zweiräder entdeckt und seither an vier Töfflitreffen teilgenommen. Sein besonderes Töffli hat er mit seinem Kollegen Roman Stengele restauriert. Pivot sagt:

«So ein Töffli zu haben, das war mein Bubentraum.»

Das Restaurieren von Töffli kann faszinieren

Das «Bueche Töffli Team 19» aus Oberbüren, das sind zehn Männer, die Leidenschaft und Nostalgie mit ihren Töfflis verbindet, organisierten am Samstag erstmals ein Töfflitreffen. Rund 400 Töfflifahrer – hauptsächlich Männer, es hatte jedoch auch vereinzelt Frauen dabei – folgten dem Aufruf des Oberbürer Töffliklubs. Ihre herausputzten Fahrzeuge platzierten sie nicht ohne Stolz auf dem Platz und gaben bereitwillig Auskunft über all das, was die Interessierten wissen wollten.

Walter Meier hat seinen Sachs liebevoll restauriert. Bild: Zita Meienhofer

So auch Walter Meier aus Ganterschwil. Er hat seinen Sachs restauriert und bezeichnet diese Arbeit als sein Hobby. Als Jugendlicher hatte er damals mehrere Töfflis, nun reicht ihm sein blaues Gefährt. Er habe einfach «dä Plausch» mit dem Töffli herumzufahren.

Margrit und Walter Frehner gehen öfters auf einen Töffliausflug oder an ein Töfflitreffen. Bild: Zita Meienhofer

Auch Walter Frehner aus Flawil gehört zu jenen, die ihr Töffli selber restauriert haben. Bei ihm blieb es nicht bei einem. Sieben Puch Velux hat er auf Vordermann gebracht. Zu diesem Hobby kam er wegen des Töfflis seines Vaters, das jahrelang herumstand. Er sagt:

«Als ich mit dem Restaurieren begann, kam die Zeit des Töfflibooms.»

Von diesem Boom liessen sich auch seine Kollegen anstecken sowie seine Frau. Margrit und Walter Frehner gehen nun öfters gemeinsam auf eine Ausfahrt oder an ein Töfflitreffen.

Lustige, interessante und kuriose Töffligeschichten

Walter Schochs Töffli hat eine kuriose Vergangeneheit. Bild: Zita Meienhofer

Die Geschichten der Töfflifreaks sind interessant, lustig oder auch kurios. So auch jene von Marcel Schoch aus Algetshausen. Sein Sachs Moos stand vor 25 Jahren am Strassenrand in Schwarzenbach – etwa während eines Jahres. Schoch sagt: «Aus Mitleid habe ich es damals mitgenommen.» 20 Jahre stand es in seiner Garage. Vor fünf Jahren, als sein Bub ins Töfflialter kam, restaurierte er seinen Sachs Moos. Er sagt:

«Töffli fahren ist cool. Mit 30 durch die Gegend tuckern, das entschleunigt.»

Rund 400 Töfflifreaks kurvten rund um Oberbüren. Bild: Zita Meienhofer

Zu einem Töfflitreffen gehört ein Corso. Die rund 400 Töfffans hatten ihren Spass rund um Oberbüren zu fahren. Dabei war auch Basil Jung aus Lenggenwil. Er war im OK als 2019 in Lenggenwil das Töfflitreffen stattfand. Dafür hatte er sich ein Töffli organisiert und anschliessend mit Kollegen die Schnäpper-Gäng Fürstenland gegründet. Restauriert habe er sein Töffli nicht selber, nur noch etwas optimiert, sagt er. Was ihn an den Zweitaktern fasziniert? «Es ist einfach Kult.»

Basil Jung hat sein Töffli nicht restauriert, nur optimiert. Bild: Zita Meienhofer

Der OK-Präsident freut sich über die schönen Töfflis

Die Oberbürer Organisatoren liessen sich einiges für den Anlass einfallen. So konnten auf dem Platz Ersatzteile gekauft werden, zur Versteigerung standen ein Seitenwagen und das hässlichste Töffli bereit, gekürt wurden das originellste Töffli sowie das Töfflitraumpaar und DJ Föns sorgte für Unterhaltung auf dem Platz. Auch er ein Töfflifreak, der mit seinem Zweitakter nach Oberbüren kam.

Sogar der DJ kam mit dem Töffli. Bild: Zita Meienhofer

Armin Fürer, Vereinspräsident und OK-Präsident, freute sich über die vielen schönen Töfflis. Auf dem Rundgang notierte er sich die originellen Zweiräder und wies auf die Besonderheiten hin. Da war ein Pelikan, ein Deutsches Modell oder ein Velosolex. Dort ein Caravelle oder ein schönes Puch-Töffli. Er sei rundum zufrieden, es habe alles gut geklappt, sagt er.

8 Bilder 8 Bilder Auf dem Corso konnten sich die rund 400 Töfflifans auf ihrem Zweitakter präsentieren. Bild: Zita Meienhofer

Das Benzingeld mit Schulhausputzen verdient

Nicht mit seinem eigenen Töffli war René Frei aus dem Sonnental auf dem Platz. Er sagt: «Ich hatte vor zwei Jahren noch vier Töfflis, aus Platzgründen musste ich sie verkaufen.» Töfflis faszinierten ihn schon als 14-Jährigen, nur fehlte jeweils das nötige Geld. Um sich Töffli und Benzin leisten zu können, half er seiner Mutter, die im Herrenhof-Schulhaus in Uzwil Hauswartin war.

René Frei hatte seine Töfflis aus Platzgründen verkauft und ist nun mit einem ausgeliehenen Puch Maxi in Oberbüren. Bild: Zita Meienhofer

Neben den vielen Nostalgikern, die ihren Bubentraum wieder aufleben, fuhren am Corso etliche Töfflibuebe mit. Jugendliche, die kürzlich ihren Ausweis erhalten hatten und noch nicht lange mit ihren «Schnäppern» unterwegs sind. Diese Zeit hat Michael Keller aus Niederwil hinter sich – allerdings noch nicht allzu lange.

Michael Keller, der sein Töffli mit den Logo und der Farbe seines Arbeitgebers gestaltete. Bild: Zita Meienhofer

Der 24-Jährige holte im Vorjahr für einen Ausflug nach Luzern seinen Puch Maxi N aus der Scheune und restaurierte ihn. Er wusste, dass sein Töffli künftig eine besondere Farbe haben sollte. So wählte er den Farbton, den auch das Logo der Firma ziert, bei der er angestellt ist. Er sagt: «Mir gefällt es dort sehr und ich dachte mir, dass wir so das Töffli auch für ‹Budenanlässe› brauchen könnten.»

Am späten Nachmittag überwog der Bratwurstduft dem Bezingeschmack. Die Töfflifreaks hatten ihre Zweiräder abgestellt und fachsimpelten in der Festwirtschaft. Bestens gelaunt war Kosmas Brühwiler vom «Bueche Töffli Team 19». Für ihn, der schon länger von einem Töfflitreffen träumte, war es ein schöner Anlass, auch wenn nicht die 500 Töfflifahrer – mit dieser Anzahl hatten die Organisatoren gerechnet – vor Ort waren. Frohnatur Kosmas Brühwiler sagt: «Mir hätten schon zehn gereicht für ein Fest.»