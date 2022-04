Tödlicher Verkehrsunfall Auto flog durch die Luft: Zwei der Verstorbenen beim Unfall in Niederuzwil waren Brüder – 20-Jährige sass am Steuer Am Karfreitag, kurz vor Mitternacht, ist in Niederuzwil ein Auto verunfallt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren zwei junge Männer tot. Ein dritter verstarb kurze Zeit später. Eine Frau wurde unbestimmt und eine weitere schwer verletzt.

Beim Unfall kamen drei Personen ums Leben. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Das Auto fuhr vom Bahnhof her in Richtung Augarten. Auf der Höhe des Parkplatzes ‹Töbeli› kam es von der Fahrbahn ab, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Es überquerte rechtsseitig das Trottoir. Dort prallte es in eine Leitplanke und hob ab. Es flog mehrere Meter durch die Luft und schlug an einem Bachbord auf. Anschliessend überschlug es das Auto und schlitterte dem Parkplatz entlang. Schliesslich kam es auf dem Dach liegend zum Stillstand.

20-Jährige sass am Steuer des Autos

Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren zwei Männer bereits tot, wie es im Communiqué weiter heisst. Die sofortige Reanimation bei einem dritten Mann musste später abgebrochen werden. Der Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Die drei verstorbenen Männer wurden gemäss Mitteilung der Polizei identifiziert. Zwei waren 22 Jahre und einer 19 Jahre alt.

Eine verletzte 20-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst mit unbestimmten Verletzungen ins Spital überführt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, sass sie am Steuer des verunglückten Autos. Eine 16-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschliessend von der Rega ins Spital geflogen. Die 20-jährige Fahrerin ist nach wie vor im Spital und konnte staatsanwaltschaftlich einvernommen werden. Ihre Aussagen werden nicht kommuniziert. Die 16-jährige Beifahrerin befindet sich auf der Intensivstation. Ihr Zustand wird von den Ärzten als stabil angegeben.

Unfall fordert drei Todesopfer – alle waren Mitfahrer des Unglücksautos

Die drei verstorbenen Schweizer wohnten im Kanton St.Gallen. Polizei-Mediensprecher Hanspeter Krüsi bestätigt gegenüber FM1Today eine Meldung von «20 Minuten», wonach es sich bei zwei der verstorbenen Männer um Brüder handelt. Anfänglich war es nicht klar, ob alle Unfallbeteiligten sich im Auto oder ob sie sich im Bereich des Parkplatzes befanden. «Es ist möglich, dass die Personen beim Aufprall aus dem Auto geschleudert wurden, aber auch, dass diese auf dem Parkplatz gewesen sind», sagte Krüsi nach dem Unfall. Am Montagmorgen teilt die Kantonspolizei die neuesten Untersuchungsergebnisse mit: «Gemäss jetzigen Erkenntnissen sass eine 20-jährige Schweizerin am Steuer des Unfallautos.» Weiter gehen die Strafverfolgungsbehörden davon aus, dass drei Männer und eine Frau sich zusätzlich im Unfallauto befanden. Die anfängliche Vermutung, dass möglicherweise Personen sich auf dem Parkplatz befanden, könne nach jetzigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Die Detailarbeiten verschiedenster Ermittlungsdienste der Kantonspolizei St.Gallen dauern weiter an. Diese werden durch eine Staatsanwältin koordiniert.

Die Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen zwei Helikopter der Rega mit je einem Notarzt, zwei weiteren Notärzten, vier Rettungswagen, ein Sanitätseinsatzleiter, die Feuerwehr Region Uzwil sowie eine Staatsanwältin im Einsatz. Die Bahnhofstrasse war mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr organisierte eine Umleitung.

Das Auto kam von der Strasse ab, überquerte das Trottoir, prallte gegen die Leitplanke und das dahinter liegende Bachbord, wobei es sich überschlug. Bild: Andrea Häusler

Polizei sucht Zeugen

Es werden Zeugen gesucht. Personen, welche Angaben zur Fahrweise des Unfallautos, einem weissen Audi A1, mit Zürcher-Kontrollschildern, machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, in Verbindung zu setzen. (kapo/stm)