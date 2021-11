Tischtennisclub Wil Unglückliches Wochenende in der NLA: Niederlage in Lugano, unentschieden gegen Luzern Das NLA-Team des TTC Wil hatte am Wochenende zwei Partien zu spielen. Auswärts gegen Lugano lief es nicht nach Plan. Im Heimspiel gegen Luzern reichte es schliesslich zu einem Punkt.

Elia Schmid ist für den TTC Wil eine grosse Stütze: Er gewann am Wochenende bei zwei Runden alle Einzelspiele. Bild: PD

Der Wiler NLA-Captain Elia Schmid konnte am Wochenende ein weiteres Mal glänzen. In den beiden Runden entschied er alle seine sechs Einzelpartien für sich. Mit einer Niederlage, einem Unentschieden und nur einem Punkt ist das vergangene Tischtenniswochenende für den TTC Wil trotzdem nicht nach Plan gelaufen.

Auswärtsniederlage in Lugano

Am Samstag spielte der TTC Wil mit Captain Elia Schmid (A20), Jon Ander Guerricabeitia (A20) und Christian Hotz (A19) gegen den STT Lugano. Im Aufgebot der Tesiner standen Gyorgy Szilard (A20), Csaba Molnar (A20) und Simone Spiniccia (A20).

Elia Schmid startete optimal mit einem 3:0-Sieg in die Partie. Christian Hotz und Jon Ander Guerricabeitia mussten aber je eine 3:0-Niederlage gegen Gyorgy Szilard und Csaba Molnar einstecken. Und auch in der zweiten Runde lief es für die Wiler nicht nach Plan. Hotz und Guerricabeitia verloren ihre beiden Duelle erneut. Elia Schmid blieb seiner Siegesserie treu und gewann auch gegen Gyorgy Szilard im vierten Satz souverän.

Nach zwei Runden lag Wil mit 2:4 Punkten hinten. Nun stand ein sehr wichtiges Doppel bevor. Es war die letzte Chance der Wiler, um doch noch um den Sieg zu spielen. Mit einer 3:1 Niederlage ging aber auch dieser wichtige Punkt auf das Konto der Tessiner.

Für einen Sieg hätten nun alle drei Wiler einen Sieg erspielen müssen. Elia Schmid konnte dank seiner hervorragenden Leistung auch gegen Csaba Molnar einen Sieg verbuchen. Unglücklicherweise musste sich Jon Ander Guerricabeitia gegen Simone Spinicchia jedoch in drei Sätzen geschlagen geben. Das letzte Spiel von Christian Hotz wurde somit gar nicht mehr ausgetragen, da der Sieg für die Luganesi bereits fest stand. Trotz eines sehr guten Spiels von Captain Elia Schmid verlor das Wiler NLA-Team die Partie in Lugano mit 3:6 und musste ohne Punktezuwachs in die Ostschweiz zurückreisen.

Unentschieden gegen Rapid Luzern

Am Sonntag ging es für die Wiler mit dem ersten Heimspiel dieser Saison weiter. Der Gegner hiess TTC Rapid Luzern. Wil setzte, trotz der Niederlage gegen Lugano, auf dieselbe Aufstellung. Luzern trat mit Nico Jovchev (A19), Simon Huth (A19) und David Daus (A20) an.

Wie schon am Samstag startete Elia Schmid optimal mit einem 3:0-Sieg in die Partie, jedoch mussten Christian Hotz und Jon Ander Guerricabeitia je eine Niederlage einstecken. In der zweiten Runde lief es dann besser und nur Christian Hotz verlor seine Partie gegen David Daus. Jon Ander Guerricabeitia konnte gegen Simon Huth für dieses Wochenende den ersten Sieg sichern und Elia Schmid gewann auch gegen Nico Jovchev souverän.

Vor dem wichtigen Doppel war der Spielstand somit 3:3 unentschieden. In vier Sätzen setzten sich Elia Schmid und Jon Ander Gurericabeitia gegen die Luzerner Daus/Jovchev durch und konnten dem TTC Wil das erste Mal an diesem Wochenende einen Vorsprung erspielen. Für einen Sieg wären noch zwei Siege für die Wiler notwendig gewesen.

Wieder konnte sich in der Schlussrunde für die Wiler aber einzig Elia Schmid gegen David Daus durchsetzen und mit den Niederlagen von Guerricabeitia gegen Jovchev und Hotz gegen Huth endete das Spiel mit einem 5:5 Unentschieden. Trotz einer exzellenten Leistung von Elia Schmid hat es dem TTC Wil dieses Wochenende nur für einen Punkt gereicht. (pd/sas)