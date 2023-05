Tischtennis «Wollen nächstes Jahr wieder um den Titel spielen»: Trotz positivem Saisonfazit wird es beim TTC Wil auf die kommende Spielzeit einige Veränderungen geben Anstatt viele Ausländer zu holen, setzte Teamchef Elia Schmid in der vergangenen Saison auf einheimische Spieler. Die Rechnung ging auf. Wenn auch glücklich, schaffte Wil die Playoff-Qualifikation. In der nächsten Spielzeit wollen die Wiler aber nach dem siebten Meistertitel greifen. Dafür nimmt Wil wieder mehr Ausländer unter Vertrag.

Laut Teamchef Elia Schmid sei das Team in der kommenden Saison auf dem Papier eines der stärksten, das der TTC Wil jemals hatte. Bild: Lukas Tannò

Mit der 2:6-Niederlage gegen Lugano am letzten Sonntagnachmittag endete die NLA-Saison des TTC Wil im Playoff-Halbfinale. Auch wenn die Wiler kurz nach dem Spiel enttäuscht waren, zieht Teamchef Elia Schmid ein positives Saisonfazit.

«Wir hatten das Ziel, die Playoffs zu erreichen. Das haben wir geschafft. Im Halbfinale haben wir uns gegen Qualifikationssieger Lugano tapfer geschlagen, haben gut gekämpft und waren nicht weit davon weg, ein Spiel für uns zu entscheiden», sagt Schmid. Er ergänzt: «Am Ende war Lugano aber der verdiente Sieger.»

Wil möchte sich wieder nach vorne orientieren

Schmid ist mit der Leistung seines Teams also zufrieden: «Wir hatten immer eine gute Stimmung im Team und versuchten uns gegenseitig besser zu machen.» Auf die Stimmung drückte auch nicht der Fakt, dass die Playoff-Qualifikation der Äbtestädter eher etwas glücklich war. Denn nur weil Rio-Star Muttenz in einigen Spielen einen nicht spielberechtigten Akteur einsetzte und diese Partien Forfait gewertet wurden, rutschte Wil auf den vierten Rang vor.

Dieser Platz ist in Schmids Augen auch jener, den man aufgrund der gezeigten Leistungen verdient hat: «Gegen alle Teams, die vor uns standen, haben wir verloren. Gegen die Klubs, die wir hinter uns liessen, konnten wir gewinnen.» Sportlich habe der TTC Wil also sein Saisonziel erreicht, so der Teamchef. Trotzdem sei in Wil der Wunsch da, wieder um den Meistertitel mitzuspielen. «Auch wenn wir ein sehr solides Team hatten, müssen wir, um Chancen auf den Titel zu haben, einige Veränderungen vornehmen», meint Schmid.

Die Nationalliga A wird jedes Jahr stärker. Alle Teams investieren mehr und werden professioneller. Um den Schweizer-Meister-Titel zu holen, braucht man ein ausgeglichenes Team von guten Spielern. Diese kommen eben meistens aus dem Ausland.

Deshalb wird auch der TTC Wil in der nächsten Saison wieder mehr Ausländer unter Vertrag nehmen. Denn das Ziel ist klar: «Wir wollen wieder um den Titel spielen. Wir haben nun ein Team für die nächste Spielzeit zusammengestellt, das auf dem Papier vermutlich das stärkste ist, mit dem ich in Wil je zusammengespielt habe.»

Zwei neue Ausländer wechseln zum TTC Wil

Zu Elia Schmid, Christian Hotz und dem Spanier Jon Ander Guerricabeitia, die dem TTC Wil erhalten bleiben, stossen Liang Qiu von Rio-Star Muttenz und Anton Andersson aus Schweden. «Liang Qiu ist ein starker Spieler, der schon Erfahrung in der Schweizer NLA und der Bundesliga gesammelt hat. Zudem kommt er aus einer Tischtennisfamilie. Sein Bruder Dang Qiu gehört zu den besten zehn Spielern der Welt», begründet Schmid den Transfer.

Der Wiler Teamchef kennt Qiu also bereits aus der Meisterschaft. Auch den zweiten Neuzugang kennt Schmid. In der schwedischen Liga, wo Schmid neben seinem Wiler Engagement noch zusätzlich spielt, war Anton Andersson sein Gegner. Dieser fragte ihn nach einem Wechsel in die Schweiz an. Zum neuen Team meint der Captain: «Damit können wir die Mission Playoff-Finale definitiv in Angriff nehmen.»