Tischtennis Saisonstart in der NLA ist geglückt: TTC Wil gewinnt im ersten Spiel der neuen Saison gegen La Chaux-de-Fonds Der Tischtennisclub Wil hat am vergangenen Sonntag im ersten NLA-Spiel der neuen Saison auswärts gegen La Chaux-de-Fonds mit 6:2 gewonnen. Die ersten zwei Punkte wurden somit erspielt.

Elia Schmid vergangenen Sonntag beim ersten NLA-Spiel. Bild: Andy Schmidle

Mit dem Spiel von Elia Schmid und Jon Ander Guerricabeitia konnte der Tischtennisclub Wil (TTC Wil) den ersten Erfolg im ersten NLA-Spiel der neuen Saison feiern. Zwei von zwei möglichen Punkten haben sie sich erspielt. Vergangenen Sonntag ging es für die Wiler NLA-Mannschaft in die erste Duellrunde nach Neuenburg. Der Gegner hiess La Chaux-de-Fonds.

Die Wiler traten mit Nicolas Simonet (A20), Elia Schmid (A20) und Jon Ander Guerricabeitia (A20) an. Mit der maximalen Klassierungspunktzahl von 60 Punkten hätte die Aufstellung stärker nicht sein können. Etwas weniger stark war die Aufstellung der Neuenburger: Julien Märki (A18), Gaël Vendé (A20) und Simon Schaffter (A19). Somit hatten sie insgesamt 57 Klassierungspunkte.

Guerricabeitia und Schmid blieben ungeschlagen

Nicolas Simonet durfte sein erstes Spiel im Trikot des TTC Wil bestreiten. Dieses musste er leider im fünften Satz an den tieferklassierten Julien Märki abgeben. Schmid und Guerricabeitia konnten ihre ersten Einzelspiele in 3 Sätzen gewinnen und somit ein 2:1 für die Wiler herausspielen. In der nächsten Runde konnte Simonet sein erstes Spiel gewinnen. Auch die anderen Wiler blieben makellos und somit stand es vor dem Doppel 5:1 für den TTC Wil.

Das Unentschieden für die Ostschweizer war bereits gesichert. Doch dies reichte ihnen nicht. Das Doppel hätte den Sieg für den TTC Wil bedeuten können. Schmid und Guerricabeitia konnten sich jedoch nicht gegen Vendé und Schaffter durchsetzen und das Spiel ging weiter. Mit einem 3:1-Sieg von Guerricabeitia gegen Vendé war dann alles geklärt. Ein klarer 6:2-Sieg stand fest. Schmid und Simonet spielten ihre Spiele noch aus und der Captain, Elia Schmid, konnte nochmals einen Sieg feiern. Mit drei von drei Siegen blieben Guerricabeitia und Schmid ungeschlagen. (sb)