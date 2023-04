Tischtennis Nach glücklicher Playoff-Qualifikation: Für den TTC Wil ist bereits im Halbfinale gegen Favorit Lugano Schluss Für die Wiler Tischtennisspieler ist die Saison im Playoff-Halbfinale der Nationalliga A zu Ende gegangen. Im Hin- und Rückspiel zeigt sich Lugano als zu stark für den TTC Wil. Obwohl Wil im Heimspiel am Sonntag gut startet, drehen die Tessiner die Partie und gewinnen mit 6:2.

Elia Schmid und der TTC Wil müssen sich im Playoff-Halbfinale der Nationalliga A Qualifikationssieger Lugano geschlagen geben. Bild: Lukas Tannò

Dass der TTC Wil überhaupt in den Playoffs der Nationalliga A dabei war, war Rio-Star Muttenz zu verdanken. Weil dieser in mehreren Spielen einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hat, wurden alle diese Partien Forfait gewertet. So schafften es die Wiler, sich doch noch für das Halbfinale zu qualifizieren. Als Tabellenvierter bekamen sie aber direkt den schwierigsten Gegner zugelost: Lugano. Die Tessiner haben die Qualifikationsphase dominiert und gelten als Favorit auf den Schweizer-Meister-Titel.

Lugano eine Nummer zu gross für Wil

Die Äbtestädter merkten dann schnell, dass man es mit dem Qualifikationssieger zu tun hatte. Im Hinspiel auswärts in Lugano am Samstagnachmittag konnte nur Teamchef Elia Schmid seine Einzelspiele gewinnen. Wil stand am Sonntag in der heimischen Lindenhof-Turnhalle also mit dem Rücken zur Wand und musste gewinnen. Die Wiler legten einen Start nach Mass hin. Jon Ander Guerricabeitia und Christian Hotz konnten ihre ersten Spiele gewinnen und brachten den TTC Wil 2:0 in Führung. War hier doch noch der Exploit möglich?

Die Antwort war Nein. Denn nach diesen ersten beiden Siegen lief es dem Heimteam gar nicht mehr. Schmid, der einen Tag zuvor noch der einzige Lichtblick im Wiler Team war, musste sich in seinen Einzelduellen zweimal geschlagen geben. Weil auch die anderen Einzel- und Doppelspiele an die Tessiner gingen, verlor Wil auch die zweite Partie des Playoff-Halbfinals mit 2:6 und scheidet somit aus.

Für die Wiler endet damit eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Am Ende ist der Anspruch des TTC Wil aber ein anderer. Die Playoff-Qualifikation soll sicher aus eigener Hand geschafft werden, und auch den Einzug ins Finale würden die Äbtestädter gerne wieder einmal feiern. Vielleicht klappt es ja in der nächsten Saison.