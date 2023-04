Tischtennis Klarer Sieg und knappe Niederlage: TTC Wil erreicht in der Nationalliga A die Play-Offs Mit 2 Punkten mehr auf dem Konto lief es den Wilern am vergangenen Wochenende nicht ganz wie erwünscht, aber gut genug. In der Schlusstabelle der Qualifikationsphase liegt Wil auf Platz 4 und steht somit in den Play-Off-Halbfinals der NLA.

Jon Ander Guerricabeitia vom TTC Wil. Bild: PD

Nach der ersten Einzelrunde gegen La Chaux-de-Fonds hiess es am Samstag zuerst 2:1 für den TTC Wil. Mit je einem Sieg von Elia Schmid und Jon Ander Guerricabeitia ging Wil in Führung. Die Äbtestädter hatten die Chance, mit einem Sieg im Doppel eine endgültige Entscheidung herauszuspielen – diese Chance haben sie ergriffen. Die Wiler Paarung Schmid/Guerricabeitia gewann gegen Vendé/Schafftner im fünften Satz knapp. Beim einem Spielstand von 6:1 war das Heimspiel beendet und ein Auftritt in den Play-Off-Halbfinals der Nationalliga A gesichert.

Am Sonntag ging es in Wil gegen den TTC Rio-Star Muttenz weiter. Jon Ander Guerricabeitia sowie Elia Schmid konnten je einen Sieg für den TTC Wil erspielen und diesen somit in Führung bringen. In der 2. Runde konnte jedoch nur Elia Schmid sein Spiel gegen Cédric Tschanz in vier Sätzen gewinnen und somit glichen die Basler auf ein 3:3 aus.

Im Doppel gingen wieder Schmid/Guerricabeitia ins Rennen, für Muttenz traten Osiro/Tschanz an. Die Äbtestädter konnten einen Punkt mit einem 3:2 Sieg auf ihr Konto verbuchen. Jedoch verloren alle drei Wiler ihre nächsten Spiele. Mit einem 6:4 für Muttenz ging dieser Tischtennisnachmittag nicht gut für die Wiler aus.