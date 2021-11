Tischtennis Ein Sieg des Favoriten: Elia Schmid gewinnt die Ostschweizer Tischtennis-Meisterschaften Elia Schmid vom Tischtennisclub Wil kürt sich zum Ostschweizer Meister. Er wiederholt damit seinen Titelgewinn aus dem Jahr 2018.

Hatte das glücklichere Ende für sich: Elia Schmid setzte sich im Final der Ostschweizer Tischtennis-Meisterschaften durch. Bild: René Zwald

Der Sieger der diesjährigen Ostschweizer Tischtennis-Meisterschaften heisst Elia Schmid. Der frühere Nationalspieler aus dem TTC Wil bezwang im Final Denis Bernhard (Rapperswil-Jona) in sechs Sätzen. Die wichtigen Ballwechsel gewann mehrheitlich Schmid. «Ich bin sicher ein Spieler, der sehr gut fokussieren kann», erklärt der 25-Jährige. «Aber im Moment spiele ich auch einfach sehr gerne Tischtennis und trainiere gut», begründet er seine tolle Leistung.

In einem 90-Prozent-Pensum im Customer Support einer Telekom-Firma tätig, reist Schmid aktuell einmal im Monat nach Schweden, wo er für Norberg in der zweithöchsten Liga an der Platte steht. Dort zählt er mit einer Bilanz von 9:3 Siegen zu den besten Spielern. In der NLA ist er noch ungeschlagen. Elia Schmid spielt so stark wie noch nie. «Die Puzzleteile passen gut zusammen», findet er, der aufgrund seiner eigenwilligen Technik einst als nicht förderungswürdig befunden wurde.

Schlüsselmoment im zweiten Satz

Im zweiten Satz hätte das Finalspiel an der OTTM allerdings einen anderen Verlauf nehmen können. Denis Bernhard liess eine 9:7-Führung ungenutzt und geriet 0:2 Sätze in Rückstand. «Das war sicherlich ein Schlüsselmoment», kommentiert Elia Schmid.

Zwar konnte Bernhard die nächsten zwei Durchgänge für sich entscheiden. Aber nach einem Augenblick des Ärgers («ich musste mich wieder aufwecken») übernahm wieder der Favorit Elia Schmid das Zepter – und gewann am Ende mit 4:2.

Für Denis Bernhard, der eine Woche zuvor drei Titel an den Kantonalmeisterschaften gewonnen hatte, war die Niederlage im Endspiel keine Katastrophe: «Ich habe mein bestes Tischtennis gezeigt.» Den Unterschied habe am Ende die Konstanz gemacht. «Ich kann das Niveau vier Sätze lang halten, Elia aber kann das sechs Sätze lang.»