Tischtennis Drei Niederlagen in Folge: Der TTC Wil verliert an diesem Wochenende alle seine drei NLA-Meisterschaftsspiele Dem TTC Wil lief es am Wochenende nicht wie gewünscht. Das Team von Captain Elia Schmid verlor alle seine drei Partien. Aus acht Saisonspielen konnten die Äbtestädter nur drei gewinnen. Damit überwintert Wil auf dem fünften Rang in der Nationalliga A.

Teamchef Elia Schmid gewann am Sonntag zwei seiner drei Einzelspiele. Bild: Lukas Tannò

Dass das für den Tischtennisklub Wil kein einfaches Wochenende wird, war schon im Vorhinein klar. Das Team rund um Captain Elia Schmid hatte am Freitag, Samstag und Sonntag drei NLA-Meisterschaftsspiele vor sich. Und diese hatten es in sich. Mit dem Drittplatzierten Rio-Star Muttenz und dem Zweiten TTC Neuhausen warteten schwierige Gegner auf die Wiler.

Das bestätigte sich bereits nach den ersten Spielen am Freitagabend auswärts in Muttenz. Gegen den Tabellendritten lag man nach Niederlagen von Christian Hotz und Numa Ulrich mit 0:2 hinten. Erst Elia Schmid konnte auf 1:2 verkürzen. Schmid sollte auch der einzige Wiler bleiben, der seine Einzelspiele gewann. Aber auch im Doppel musste sich Schmid zusammen mit Ulrich geschlagen geben. Das erste von drei Spielen an diesem Wochenende ging also mit 3:6 aus Wiler Sicht verloren.

Neuhausen lässt Wil im ersten Spiel keine Chance

Am Samstag gastierte der TTC Wil dann in Neuhausen. Das Team aus dem Kanton Schaffhausen ist in der Tabelle auf dem starken zweiten Rang, war also auf dem Papier stärker einzuschätzen als Wil. Das zeigten die Neuhauser dann auch direkt. Die ersten vier Spiele gingen alle an den Tabellenzweiten. Erst im fünften Duell konnte Elia Schmid auf 1:4 stellen. Das Aufbäumen der Wiler kam aber zu spät. Weil Mauro Schärrer dem Wiler Numa Ulrich keine Chance liess und Neuhausen auch im Doppel die Oberhand hatte, ging das erste Aufeinandertreffen zwischen diesen Teams am Wochenende mit 6:1 an den TTC Neuhausen.

Nicht einmal 24 Stunden später standen sich Wil und Neuhausen erneut gegenüber. In der Lindenhof-Turnhalle startete Wil mit dem Heimspiel gegen den Favoriten in die Rückrunde. Die schlechten Erinnerungen vom Samstag waren schnell vergessen, denn Wil startete viel besser in dieses Duell. Die ersten drei Einzelspiele konnten die Äbtestädter für sich entscheiden. Danach musste Wil aber das 3:3 hinnehmen. Numa Ulrich und Nicolas Simonet schafften es nicht, den Vorsprung noch zu vergrössern.

Wil gibt 3:1-Führung noch aus der Hand

Im Doppel duellierten sich dann Numa Ulrich und Nicolas Simonet mit Mauro Schärrer und Elias Hardmeier. Das Spiel gewannen die Neuhauser klar mit 3:0. Somit lag es wieder an Captain Elia Schmid, die Partie auszugleichen. Gegen Hardmeier musste sich Schmid aber knapp geschlagen geben und verlor das Spiel 1:3.

Weil Nicolas Simonet Chaitanya Vepa in einem spannenden Spiel mit 3:2 bezwang, hatte der TTC Wil immer noch die Hoffnung auf den vierten Saisonsieg. Neuhausens Mauro Schärer gewann dann aber das Einzel gegen Numa Ulrich mit 3:0. Somit musste sich Wil am Sonntag Neuhausen mit 4:6 geschlagen geben und verlor auch das dritte Spiel an diesem Wochenende.

Damit bleiben die Wiler auf dem fünften Tabellenplatz sitzen und müssen langsam aber sicher um die Playoff-Plätze kämpfen. Zwar sind noch sechs Spiele zu spielen, aber mit Lugano, Rio-Star Muttenz und ZZ-Lancy warten noch drei weitere schwierige Gegner in der Rückrunde auf die Äbtestädter.