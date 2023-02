tischtennis Der TTC Wil verliert in der NLA gegen Lancy und hat nur noch theoretische Chancen auf die Playoffs Am Wochenende standen für den Tischtennis Club Wil zwei Heimspiele auf dem Programm. Der Sieg am Sonntag gegen Silver Star Genf dürfte in der Endabrechnung zu wenig sein.

Routinier Christian Hotz sicherte Wil am Sonntag den Heimsieg. Bild: PD

Es wäre so wichtig gewesen: Ein Sieg gegen den Tabellennachbarn in der Nationalliga A. Doch der Tischtennisclub (TTC) Wil konnte sich am Samstag trotz einer starken Leistung nicht gegen ZZ-Lancy durchsetzen und musste eine 4:6-Niederlage hinnehmen. Immerhin folgte am Sonntag ein 6:4-Sieg gegen Silver Star Genf.

Trotz der zwei Punkte vom Sonntag dürfte damit das Saisonziel Playoff-Qualifikation für die Wiler nicht mehr zu erreichen sein. Sie müssten dafür noch vom aktuellen fünften auf den vierten Tabellenplatz springen. Weil der aktuelle Vierte Lancy einen Vorsprung von drei Punkten hat bedeutet das für Wil: Die beiden letzten Spiele der Qualifikation gegen La-Chaux-De-Fonds und Muttenz müssen gewonnen werden. Doch selbst dann ist Wil darauf angewiesen, dass Lancy seine Partien verliert.

Lancys Michel Martinez gewinnt jeden Satz

Das erste der beiden Partien des Wochenendes bestritt Wil am Samstag gegen ebenjenes Lancy. An der Platte standen Captain Elia Schmid, Jon Ander Guerricabeitia und Numa Ulrich. Im Aufgebot der Genfer standen Michel Martinez, Denis Dorcescu und Loïc Stoll.

Schon nach der ersten Einzelrunde lag der TTC Wil mit 1:3 hinten. Einzig Captain Elia Schmid konnte sein Spiel gegen den gleichklassierten Loïc Stoll in 3:1 Sätzen gewinnen. Während Numa Ulrich auch in seinem zweiten Spiel leer ausging, erkämpften Guerricabeitia und Schmid zwei weitere wichtige Siege für ihr Team und glichen auf 3:3 aus.

Damit war vor dem wichtigen Doppel alles wieder offen. Dieses verloren die Wiler Schmid und Guerricabeitia jedoch gegen Dorcescu und Martinez in fünf Sätzen, womit klar war: Um doch noch zu gewinnen, mussten die Wiler alle drei verbleibenden Einzelpartien gewinnen.

Im Duell der beiden besten Spieler ihrer Teams musste sich Elia Schmid Michel Martinez klar in einem 0:3 geschlagen geben. Martinez fuhr so nach Hause, ohne in Wil auch nur einen Satz abgegeben zu haben. Zwar gewann Guerricabeitia anschliessend gegen Dorescu erspielen, doch mit der Niederlage von Ulrich gegen Stoll war die 4:6 Heimniederlage der Wiler gegen ZZ-Lancy besiegelt.

Hotz sichert den Heimsieg

Tags darauf ging es in der Lindenhof-Turnhalle gegen Silver Star weiter. Im Vergleich zum Vortag ersetzte auf Wiler Seite Routinier Christian Hotz den jungen Numa Ulrich. Die Gäste aus Genf traten mit Nolan Givone, Alain Loiseau und Benjamin Givone an.

Schon der Start gelang diesmal besser. Nach den ersten drei Einzeln stand es 2:1 für Wil. Schmid und Guerricabeitia hatten ihre Matches gewonnen. Auch in der zweiten Runde lief es gut, Wil erhöhte auf 4:2. Nach der Niederlage im Doppel benötigten die Wiler in der abschliessenden Einzelrunde noch mindestens zwei Siege.

Den ersten holte Captain Schmid. Nach der Niederlage von Guerricabeitia hing alles vom Spiel zwischen Christian Hotz und Alain Loiseau ab. Hotz konnte das Spiel im vierten Satz gewinnen und sicherte für Wil den Heimsieg.