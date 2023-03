Tierschutz «Wir sind bereit»: Die Nistkästen für die Mauer- und Alpensegler vom Hof zu Wil sind angebracht, die Vögel können kommen Am Donnerstagnachmittag wurden am Gerüst vom Hof zu Wil Ersatz-Nistkästen für die Segler montiert. Anfang April kommen die Reisenden aus Afrika zurück.

Weil die ursprünglichen Einfluglöcher der Alpen- und Mauersegler vom Gerüst verdeckt werden, montiert ein Schreiner Ersatz-Nistkästen an den Fenstern über dem Gerüst. Bild: PD/Cornelia Jenny

Im Sommer schwirren sie um die alten Stadtdächer, im Winter sind sie weit weg in Afrika: Die Alpen- und Mauersegler vom Hof zu Wil. Für diese potenziell gefährdeten Vögel unternehmen die Verantwortlichen bei der Renovation des Hofs grosse Anstrengungen: Zuerst wurde die Errichtung des Gerüstes vorverlegt, jetzt wurden Ersatz-Nistkästen montiert.

«Das Gerüst auf der Ostseite verdeckt die Einfluglöcher der Vögel. Finden sie diese nicht mehr, müssen sie Ersatzmöglichkeiten suchen», sagt Cornelia Jenny, Geschäftsführerin der Organisation Birdlife St.Gallen. Dieser Ersatz wurde am Donnerstagnachmittag von einem Schreiner angebracht. Es sind eine Dreierkombination Nistkästen für die Alpensegler und eine Fünferkombination für die Mauersegler.

Ersatz-Nistkästen für die geschützten Zugvögel

Die Kästen bestückte Jenny mit eigens von einem Naturschutzverein gefertigten Nistmulden. «Die Alpen- und Mauersegler müssen all ihr Nistmaterial aus der Luft fangen, welches sie dann mit Speichel zu einem Nest verkleben», erklärt Jenny. «Aus diesem Grund kehren sie auch immer wieder zu ihren aufwendig konstruierten Nestern zurück.» Die Nistmulden sollen den Seglern eine möglichst gute Alternative bieten und helfen, dass die Eier nicht im Nistkasten herumrollen.

Diese Vorrichtungen sind allerdings eine Notlösung. An der Nordseite des Hofs, wo die meisten Nester der Alpen- und Mauersegler sind, wurde gar nicht erst ein Gerüst davor gebaut. Auch wurde die Gerüstinstallation bereits im März durchgeführt, um der Rückkehr der Vögel Anfang April zuvorzukommen. Und das, obwohl die dritte Bauetappe erst im Juli beginnt.

«Ich bin froh, dass wir bereit sind für die Rückkehr der Vögel», so Jenny. «Ich bin zuversichtlich, dass sie die Nistkästen benutzen werden.» Wie die Vögel auf die Änderungen an ihrem Zuhause reagieren, werden Beobachterinnen und Beobachter von Birdlife untersuchen. Für Interessierte wird Birdlife am 26. Mai eine öffentliche Exkursion zum Thema Alpen- und Mauersegler im Hof zu Wil anbieten.