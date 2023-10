Tierschutz Ein Flawiler Tierarzt kastrierte zehn männliche Farbmäuse, die in St.Gallen ausgesetzt wurden, damit sie nicht als Futtermäuse enden Farbmäuse sind Hausmäuse und überleben im Freien nicht. Deshalb nahm sich Tierarzt Elmer Ahrens aus Flawil den ausgesetzten Tieren an und sorgte dafür, dass sie am Leben bleiben können.

Farbmäuse sind Haustiere und überleben nicht in der Freiheit. Für alle Ende August in St.Gallen ausgesetzten Tiere, wie auch diese Farbmaus, wurde nun ein Platz gefunden. Bild: zvg

Elmer Ahrens Frau reagierte schnell auf die Polizeimeldung, in der stand, dass auf der Gatterstrasse in Rotmonten, St.Gallen, mehrere Farbmäuse im Wald ausgesetzt worden sind. Ohne Behältnis, nur mit etwas Stroh und Trockenfutter. «Da ist es jemandem über den Kopf gewachsen», schrieb sie zur Polizeimeldung, die sie ihrem Gatten, der Tierarzt in Flawil ist, weiterleitete.

Weil die 13 Tiere bereits in Obhut des Tierschutzvereins St.Gallen und Umgebung waren, nahm Elmer Ahrens mit der verantwortlichen Person, Julika Fitzi, Kontakt auf und bot seine Hilfe an. Zehn Farbmäuse aus dem Fund waren Männchen. Eine Tatsache, die Elmer Ahrens nicht erstaunte. Männchen der Gattung Farbmäuse sind nicht beliebt, da sie, wenn sie nicht kastriert sind, streng riechen, sich in Männergruppen nicht vertragen und zusammen mit Weibchen für eine schnelle Fortpflanzung sorgen.

Elmer Ahrens, Tierarzt in Flawil. Bild: Zita Meienhofer

Eine Einzelhaltung ist nicht erlaubt, denn Farbmäuse sind sehr soziale Tiere. Deshalb enden sie immer wieder als Futtermäuse. Eine Tatsache, mit der der Flawiler Tierarzt Mühe hat. Für die zehn Männchen gab es deshalb nur eine Lösung: die Kastration. Ahrens, der sich bislang geweigert hatte, Meerschweinchen, Hamster oder Ratten zu kastrieren – wegen des hohen Narkoserisikos – blieb nichts anderes übrig.

«Ich musste über meinen eigenen Schatten springen», sagt er. Er las dazu Fachliteratur und schaute sich auf Youtube ein Video an, in dem ein Tierarzt eine Anleitung zur Kastration gab. «Letztlich habe ich es gemacht. Erst die eine Hälfte, die habe ich dann zwei bis drei Tage überwacht. Danach die andere Hälfte», sagt er. Die Kastration dauerte pro Tier etwa zwei Minuten – vom Einschlafen bis zum Erwachen. Alle zehn männlichen Farbmäuse mit einem Gewicht zwischen 20 und 30 Gramm haben überlebt.

Elmer Ahrens sagt, dass es ein Wagnis gewesen sei, da die Verträglichkeit der Narkose bei diesem Körpergewicht nicht gegeben sei, die Körper schnell auskühlen oder die Mäuse unterzuckern. Die Farbmäuse neigen ebenfalls dazu, ihre Wunden anzunagen bis hin zum Kannibalismus. Das alles ist nicht eingetreten. «Ich war sehr erleichtert.»

Einsatz für das Leben der männlichen Farbmäuse

Die Kastration ist für die Tiere ein Risiko und für den Tierarzt eine handwerkliche Herausforderung. «Meine Fingerkuppe ist etwa fünfmal grösser als der Hoden der Mäuse.» Zudem mussten extra kleine Skalpellklingen verwendet werden, um die Tiere nicht zu verletzten.

Elmer Ahrens war letztlich erstaunt, wie schnell sich die Tiere vom Eingriff erholt hatten und froh darüber, dass keine Wundinfektion entstand. Er sagt, dass er sich nun überlege, seiner Kundschaft die Möglichkeit für eine Kastration von Kleinstnagern anzubieten. Dies vor allem deshalb, weil er möchte, dass auch die Männchen am Leben bleiben können.

Zwei der ausgesetzten Farbmäuse, die sich bei Elmar Ahrens in seiner Tierarztpraxis Pfotendoc in Flawil aufhielten. Bild: zvg

Farbmäuse sind – im Unterschied zu den Feldmäusen – Haustiere, die domestizierte Zuchtform der Hausmaus. Sie sind in verschiedenen Farben angezüchtet worden und können nicht im Freien überleben. Ihr Zuhause ist das Terrarium.

Elmer Ahrens, deren Töchter im Besitz von Farbmäusen sind, beschreibt sie als interessante, zahme, schnelle und wendige Tiere. «Sie sind richtige Kletterkünstler.» Die weiblichen Tiere sind nach 28 Tagen geschlechtsreif, tragen zwischen 21 und 24 Tagen und bringen bis zu zehn Junge auf die Welt.

Tierschutzverein hilft immer in der Not

Die Haltung und Zucht von Farbmäusen ist ein Hobby. Meist durch eine falsche Geschlechterbestimmung kommt es zu Tragödien wie jene von Rotmonten. Julika Fitzi vom Tierschutzverein St.Gallen und Umgebung sagt, dass immer zuerst das Gespräch mit dem Tierschutz vor Ort gesucht werden soll. «Wir sind da, um zu helfen, wir rufen auch nicht sofort die Polizei.» Die Tierärztin und Juristin erklärt, dass dem Verein für finanzielle Notfälle auch ein Fonds zur Verfügung stehe. «Es gibt immer eine Möglichkeit, sofern die Besitzerin oder der Besitzer Einsicht zeigt und willens ist.»

Zum Fall in Rotmonten hat sie eine klare Meinung; «Das finde ich gemein.» Die Farbmäuse hätten keine Chance gehabt, um zu überleben, wenn sie nicht rechtzeitig gefunden worden wären. Deshalb wurde in diesem Fall nun auch die Polizei eingeschaltet.

Nun freut sie sich darüber, dass es zu einem Happy-End gekommen ist. «Wir konnten alle Tiere platzieren», sagt sie. Dies wäre nicht möglich gewesen, wenn die Männchen nicht kastriert gewesen wären. «Elmer Ahrens hat uns sehr geholfen. Nicht nur, weil er auch Plätze für die Tiere fand, sondern vor allem, weil er sich sehr engagiert für das Tierwohl der Farbmäuse einsetzte und sie kostenlos kastriert hat», sagt die Tierschützerin.