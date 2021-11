Ticker zum Nachlesen Richter hat entschieden: Verursacher des Wiler Schacht-Dramas zu bedingter Geldstrafe verurteilt Die Gefahr eines offenen Schachtes war absehbar, der schwere Unfall des Kindes auf der Wiler Weierwise vermeidbar, befand gestern das Kreisgericht Wil. Es verurteilte den 57-jährigen Beschuldigten zu einer bedingten Geldstrafe von 35'000 Franken.

Heftige Niederschläge hatten Ende August 2020 den Platz des Reitklubs Wil am Fusse des Hofbergs überflutet. Bild: Simon Dudle

Am 30. August 2020 war ein damals vier Jahre alter Knabe auf der überfluteten Wiler Weierwise in einen Überlaufschacht gezogen und schwerst verletzt worden.

Ein 57-Jähriger hatte den angeblich verschmutzten Schachtdeckel zuvor entfernt, um das Abfliessen des Wassers sicherzustellen.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann mit Strafbefehl wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 45'000 Franken sowie einer Busse von 3000 Franken verurteilt. Dagegen erhob der Beschuldigte Einsprache.

Deshalb wurde der Fall heute Mittwoch vor dem Wiler Kreisgericht verhandelt.

Das Gericht verurteilt den Beschuldigten wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu 250 Franken.

Das Unglück auf der Weierwise hatte am 30. August 2020 schweizweit Betroffenheit ausgelöst. Ein damals gut vierjähriges Kind war auf dem überfluteten Reitplatz in einen offenen Überlaufschacht gefallen und vom Sog des Wassers durch ein Abflussrohr gezogen worden. Erst nach 20 Minuten konnte der Bub von der Feuerwehr geborgen werden. Das Kind, das mit seiner Mutter auf dem Weierdamm unterwegs gewesen war und dem Reiz des Watens im Wasser nicht widerstehen konnte, überlebte schwer verletzt.

Den Schacht hatte ein dem Reitklub nahe stehender Mann geöffnet mit dem Ziel, die Entwässerung des Areals sicherzustellen und damit Schäden an der Reithalle zu verhindern. Dem Einzelrichter schilderte er gestern nochmals sein damaliges Vorgehen. Er habe das Abdeckgitter entfernt, um das Laub zu entfernen, den Abfluss freizuräumen, sagte er. Mit einer Turnierstange habe er nachgereinigt und diese dann als Markierung - vor allem für Reiter - im Schacht stehen lassen. Der Deckel blieb auf dem Wiesenbord liegen. «Hätte ich den Gitterdeckel wieder angebracht, wäre er gleich wieder verstopft gewesen», sagte der Beschuldigte.

Früher nur ein offener Abfluss

Dass der überflutete Schacht, beziehungsweise das seitlich wegführende Abflussrohr mit einem Durchmesser von rund 30 Zentimetern, eine tödliche Gefahr darstellen könnte, wäre ihm nie in den Sinn gekommen, betonte er. Umso mehr, als bei dem Wetter auf dem Platz nicht mit Fussgängern zu rechnen war.

Dies vermochten die geladenen Zeugen nachzuvollziehen. «Der Schacht sei 2018 oder 19 im Zusammenhang mit dem Kiesweg erstellt worden», sagte jener, der den Bau durch den Reitklub initiiert hatte. Vorher habe nur das offene Abflussrohr bestanden: «50 Jahre lang ist nichts passiert.» Er bestätigte auch, dass die Gebäudeversicherung dem Reitklub als Pächter zwar Auflagen zum Hochwasserschutz der Halle, nicht aber in Bezug auf die Arealentwässerung gemacht habe.

Wer tatsächlich für den Unterhalt des Abflusses zuständig war, blieb offen. Der Hallenwart des Reitklubs? Das Tiefbauamt der Stadt Wil, der das Areal gehört?

Verurteilung beantragt

Die gesundheitlichen Konsequenzen werden den Buben höchstwahrscheinlich ein Leben lang begleiten, sagte der Anwalt der Privatkläger in seinem Plädoyer. Und er relativierte das Bild der unbeaufsichtigt spielenden Kinder in einem Gefahrenbereich, den der Angeklagte gezeichnet hatte. «Das Wasser war nur knöcheltief und die Mütter befanden sich oben auf dem Damm in unmittelbarer Nähe.» Für ihn stand fest: «Der Beschuldigte war sich der Gefahr bewusst. Deshalb habe er ja auch die Stange als Markierung gesetzt.» Der Klägervertreter beantragte eine Verurteilung wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung.

Warnhinweise «Betreten auf eigene Gefahr»

Anders sah dies der Verteidiger, der auf Freispruch plädierte. Der 80 cm tiefe - heute übrigens abgeschlossene - Schacht ist kein Schlund, sondern ein flacher Sickerschacht. Und der zum relevanten Zeitpunkt sichtbare kleine Wirbel sei kein Hinweis auf eine mögliche Sogwirkung gewesen: «Die Gefahr war folglich nicht erkennbar.» Dann sprach er auch die diversen Warnhinweise «Betreten auf eigene Gefahr» auf dem Reitgelände an. Diese hätten die Begleitpersonen der Kinder zur Aufmerksamkeit mahnen müssen, sagte er.

Unverständlich ist für ihn, dass sich die Staatsanwaltschaft - an Schranken nicht vertreten - von Beginn weg auf seinen Mandanten eingeschossen habe. Obwohl dieser sich nach dem Unfall freiwillig gemeldet habe. Die Stadt Wil als Grundeigentümerin oder Verantwortliche des Reitklubs hätten nie im Fokus der Untersuchungsbehörden gestanden. Das Gericht ersuchte er, die Situation aus der Perspektive des Angeschuldigten im Zeitpunkt seines Tuns am 30. August zu beurteilen. Unbeeinflusst von den Folgen.

Die Befindlichkeit des Beschuldigten wurde in seinem Schlusswort spürbar. Er könne noch immer nicht nachvollziehen, wie das Unglück passieren konnte, sagte er. Und: «Ich würde alles dafür geben, damit der Bub wieder gesund wird.»

Zweierlei Strafen

Das Gericht verurteilte den Angeklagte wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu 250 Franken. Damit folgte es teilweise dem Urteil der Staatsanwaltschaft im Strafbefehl vom Dezember 2020, gegen den der Beschuldigte Einsprache erhoben hatte. Damals war eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 250 Franken sowie eine Busse von 3000 Franken verhängt worden.

Der Richter liess keinen Zweifel daran, dass die Gefahr erkennbar gewesen war und der Verurteilte die Sicherungspflicht vernachlässigt hatte. Der enge Durchmesser des Ablaufs sei irrelevant, zumal allein der Schacht schon ein Risiko darstelle. «Aufgrund der Ortskenntnisse wusste er, dass sich der Wasserspiegel und damit die Sogwirkung des Schachts rasch verändern können. Entsprechend hätte das Loch abgesperrt, nicht nur markiert werden müssen», begründete der Richter. Er wisse aber, dass nicht das Urteil die grösste Strafe sei. Gravierender sei das Wissen, mit den Folgen einer gut gemeinten, aber nicht umsichtig genug umgesetzten Tat leben zu müssen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

12:41 Uhr

Die Verhandlung ist geschlossen und wir verabschieden uns aus dem Kreisgericht.

12:37 Uhr

Das Gericht hat das Urteil gefällt: Der Beschuldigte wird wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu 250 Franken verurteilt. Damit ging das Gericht 40 Tagessätze unter das Strafmass im Strafbefehl der Staatsanwaltschaft und verzichtete auf eine Busse. Der Verurteilte hat ausserden die Verfahrenskosten von 2840 Franken zu zahlen.

11:27 Uhr

Die Verhandlung ist geschlossen. Die Urteilseröffnung erfolgt um 12.30 Uhr. Wir bleiben dran.

11:27 Uhr

Der Beschuldigte hat das Schlusswort. Er könne noch immer nicht nachvollziehen, wie das Unglück passieren konnte, sagte er. Und: «Ich würde alles dafür geben, damit der Bub gesund wird.»

11:24 Uhr

Der Verteidiger ersucht das Gericht, die Situation aus der Perspektive des Angeschuldigten im Zeitpunkt seines Tuns am 30. August zu beurteilen. Ungeachtet der Folgen.

11:23 Uhr

Es folgt nun der zweite Vortrag der Verteidigung.

11:22 Uhr

Er nimmt Bezug auf die Argumentation der Verteidigung: Wenn sich der Beschuldigte der Gefahr bewusst gewesen wäre, hätte er nicht fahrlässig, sondern vorsätzlich gehandelt. Und davon sei nicht die Rede. Aber sein Vorgehen habe den Unfall erst möglich gemacht. Im Übrigen seien die Kinder nicht unbeaufsichtigt, sondern nahe der Mütter gewesen. Jedoch sei alles so schnell gegangen, dass die Frauen keine Zeit gehabt hätten, den Buben noch zu ergreifen und zu retten.

11:18 Uhr

Es folgt der zweite Vortrag des Vertreters der Privatklägerschaft.

11:12 Uhr

Der Verteidiger kritisiert die Staatsanwaltschaft, die an Schranken nicht anwesend ist. Und nicht nur deshalb: Er findet es stossend, dass diese sich von Beginn weg auf seinen Mandanten eingeschossen habe, obwohl die Zuständigkeit für die Sicherheit auf dem Reitplatz auch bei anderen, dem Hallenwart etwa, oder der Stadt Wil, liege. Er betont zudem, dass sich der Beschuldigte selber gemeldet habe, nachdem er vom Unglück erfahren hatte.

11:08 Uhr

Hätte es Alternativen gegeben, um den Schacht zu sichern? Man hätte einen Viehzaun platzieren können. Doch auch dieser hätte den Unfall eines unbeaufsichtigten Kindes nicht verhindern können, stellte der Verteidiger fest. Eine Mahnwache? «Unrealistisch über Tage jemanden hier zu postieren», findet er.

11:03 Uhr

Der Verteidiger spricht von einem Zusammentreffen vieler unglücklicher Umstände. Weder für Erwachsene noch für Kleinkinder hatte der Schacht eine Gefahr dargestellt. Aber eben ein Kind im Alter, beziehungsweise der Grösse des Verunglückten. Er macht klar, dass auf dem gesamten Areal Schilder mit der Aufschrift «Betreten auf eigene Gefahr» angebracht seien. Die Mütter der am Wasser spielenden Kinder hätten sich dadurch der Risiken bewusst werden müssen. Davon habe auch der Beschuldigte ausgehen können.

10:59 Uhr

Über dem Gitterrost stand das Wasser nur wenige Zentimeter hoch. Deshalb sei es glaubhaft, wenn sein Mandant sage, der Sog sei gering, das sichtbare Wirbelchen schwach gewesen. Auch hätte sich die Stange im Schacht nicht bewegt.

10:53 Uhr

Beim Schacht handle es sich nicht um einen Schlund, sondern um einen flachen Sickerschacht mit Abflussrohr. Letzteres hatte einen Durchmesser von rund 30 cm. Auch deshalb sei es nur schwer, dass jemand in dieses Rohr gesogen werden könnte.

10:47 Uhr

Auch die Verteidigung rekapituliert die Ereignisse vom 30. August. Dem Beschuldigten sei es darum gegangen, Schaden von der Reithalle abzuwenden. Er habe mit der Entfernung des Schachtdeckels jene Entwässerungssituation geschaffen, die zuvor 50 Jahre lang bestanden und nie zu einem Unfall geführt hatte. Er konnte davon ausgehen, dass von diesem Rohr keine Gefahr ausging. Mit der Stange habe er die Reiter, weniger Fussgänger, mit denen nicht zu rechnen war, vor dem offenen Schacht warnen wollen.

10:42 Uhr

Er betont, dass die Stadt Wil als Arealeigentümerin für die Entwässerung der Reitwiese verantwortlich ist. Die Dammanlage ist bekanntlich Teil des Hochwasserschutzes der Stadt. Der Reitclub ist Pächterin. Mehrmals entstand wegen Überflutungen hoher Sachschaden, was zu Auflagen der Gebäudeversicherung geführt hatte. Er sagt: «Ein solcher Unfall mit einem seit Jahrzehnten bestehenden, ungesicherten Rohr war für das Tiefbauamt der Stadt Wil wie für den Reitclub ausserhalb jeder Vorstellungskraft.»

10:41 Uhr

Es beginnt das Plädoyer der Verteidigung.

10:39 Uhr

Der Anwalt des Beschuldigten fordert einen Freispruch.

10:38 Uhr

Der Beschuldigte, sagt der Rechtsanwalt, habe fahrlässig eine Gefahr geschaffen, um die Reithalle zu schützen. Das Resultat sei der tragische Unfall gewesen.

10:34 Uhr

Der Beschuldigte habe gesagt, Kinder hätten am Wasser nichts zu suchen, sagt der Rechtsanwalt und macht klar: «Das Wasser war knöcheltief. Der Beschuldigte wusste, dass oberhalb des Schachts ein Trottoir verläuft, dass Hündeler - auch mit Kindern - auf der Weierwise unterwegs sind. Und er erkannte die Gefahr, sonst hätte er keine Stange ins Loch gestellt, um die Stelle zu sichern.»

10:31 Uhr

Das Kind erlitt erhebliche Hirnverletzungen. Seit wenigen Tagen lebe es wieder bei der Familie, bleibe aber mit hoher Wahrscheinlichkeit lebenslang eingeschränkt und auf Betreuung angewiesen.

10:27 Uhr

Der Rechtsvertreter wiederholt den Ablauf des Ereignisses, das nie hätte passieren sollen und sich doch ereignet habe. Das Kind habe im seichten, strömungsfreien Wasser seinen Spass gehabt, sei dann in den Schacht gezogen, siebeneinhalb Meter mitgerissen worden und habe während 20 Minuten unter Wasser gelegen.

10:25 Uhr

Der Prozess wird mit dem Plädoyer der Vertretung der klagenden Partei wieder aufgenommen.

10:12 Uhr

Die Befragung ist beendet. Vor den Plädoyers wird die Verhandlung kurz unterbrochen.

10:10 Uhr

Der Beschuldigte macht darauf aufmerksam, dass ja auch von Seiten der Mutter eine gewisse Aufsichtspflicht bestanden habe. Er wisse, das Wasser für Kinder reizvoll sei. Er habe ebenfalls Kinder.

10:08 Uhr

Warum er den offenen Schacht nicht überwacht habe, fragt der Richter. Er habe sich noch eine Zeit lang auf dem Areal aufgehalten. Jedoch sei es nass und kalt gewesen. Und das Abfliessen habe ja funktioniert. für ihn sei keine Gefahr erkennbar gewesen. Deshalb, und auch weil nicht mit Passanten zu rechnen war, habe er sich über weitere Sicherungsmassnahmen keine Gedanken gemacht.

10:06 Uhr

Ob er den Sog des Wassers wahrgenommen habe? «Ja», sagt der Beschuldigte. Und weiter: «Aber er war nicht extrem. Ich konnte ja den Deckel leicht wegnehmen. Ausserdem ist es ja gut, wenn das Wasser abfliesst.»

10:04 Uhr

Was geschehen wäre, wenn er den Schacht nicht gereinigt hätte, fragt der Richter. Die Antwort das Beschuldigten: «Dann wäre der Wasserstand weiter gestiegen und wir hätten wieder einen Schaden an der Reitplatzinfrastruktur gehabt.»

10:00 Uhr

Ob diese Stange als Markierung genügte, fragt der Richter. Für Erwachsene zweifellos, sagt der Beschuldigte. Bei diesem Wetter habe er ohnehin nicht mit Spaziergängern unterhalb des Damms auf einer der Rampen gerechnet. Und erst recht nicht mit Kindern.

09:57 Uhr

Er habe den Rost entfernt und mit einer Turnierstange nach Verstopfungen gesucht. Dann sei das Wasser weggelaufen. Die Stange habe er als Markierung stehenlassen, den Schachtdeckel mit einem weissen Plastikdeckel gekennzeichnet.

09:53 Uhr

Er schildert den Ablauf der Ereignisse am Nachmittag des 30. Augusts. Als er den Reitplatz erreicht habe, sei der Hallenwart am Verbarrikadieren der Halle gewesen. Gemäss den Vorgaben der Gebäudeversicherung. seien Hindernisstangen auf dem Wasser geschwommen. Da habe er entschieden, zu kontrollieren, ob der Wasserabfluss gewährleistet ist. Der Schacht sei verlaubt gewesen.

09:46 Uhr

Der Richter wendet sich nun dem Beschuldigten zu, fragt ihn nach dessen Befinden. Jetzt komme alles wieder hoch, sagt dieser. Er kennt die Familie. Das Wissen, dass das Kind so nachhaltig verletzt worden war, belaste ihn sehr.

09:43 Uhr

Es beginnt die Befragung des zweiten Zeugen. Dieser hatte den Schacht im Auftrag gebaut. Zuerst sei nur ein betonierter Ring als Kiesfang vorgesehen gewesen, sagt er. Dann habe man sich für einen leichten, für die Reinigung gut abnehmbaren Deckel entschieden. Ein Gitter vor dem unten liegenden Abflussrohr habe nie zur Diskussion gestanden.

09:36 Uhr

Der Beschuldigte habe keinen direkten Auftrag zum Unterhalt des Schachts gehabt, dies aufgrund seines Bezugs zum Reitsport auf freiwilliger Basis gemacht, macht der Zeuge deutlich. Von der Gebäudeversicherung gebe es zahlreiche Auflagen für die in einem Retentionsbecken stehende Reithalle. Für die Entwässerung des Platzes aber gebe es keine.

09:31 Uhr

Nach dem Bau habe es nie eine Überschwemmung gegeben, welche eine Befreiung des Schachts von Laub verlangt habe, sagt er. Seit dem Unglück sei der Deckel nun verschraubt. Für eine Reinigung müsste er jetzt abgeschraubt und die Öffnung gesichert werden, beantwortet der Zeuge eine entsprechende Frage des Richters.

09:15 Uhr

Der Richter ruft den ersten Zeugen auf. Ein ehemaliger Präsident des Reitvereins, der den Bau des Schachts im Jahr 2018 oder 19 im Zusammenhang mit dem Ausbau des Kieswegs iniziiert und auch finanziert hatte. Früher war die Reitwiese nur durch ein offenes Rohr entwässert worden.

09:00 Uhr

Nun geht es los. Der Einzelrichtiger, der Beschuldigte und die Juristen haben sich eingefunden. Der Vorsitzende eröffnet die Verhandlung.

08:55 Uhr

Rückblende. Starker Regen hatte am letzten August-Sonntag 2020 zum Überlaufen des Krebsbachs geführt. Das Wasser wurde, wie in solchen Situationen üblich, auf die Wiler Reitwiese geleitet, wodurch ein ansehnlicher See entstand. Am späten Nachmittag passierten zwei Mütter mit ihren Kleinkindern den Weierdamm in Richtung Altstadt, wobei zwei Buben unterhalb des Damms dem Wasser entlang liefen. Dabei fiel der eine Knabe in einen offenen Überlaufschacht, wurde vom Wassersog durch ein Abflussrohr gesogen und konnte erst nach rund 20 Minuten von der Feuerwehr geborgen werden. Das Kind erlitt eine schwere Hirnschädigung.

Der angeblich verschmutzte Schachtdeckel war zuvor von einem in der Umgebung wohnhaften Mann entfernt worden, um das Abfliessen des Wassers sicherzustellen. Dieser hatte den Deckel beiseite gelegt und die Öffnung mit einem Holzpfosten markiert.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hatte den 57-Jährigen deswegen mit Strafbefehl wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 45'000 Franken sowie einer Busse von 3000 Franken verurteilt. Dagegen erhob der Beschuldigte Einsprache, wodurch der Fall ans Gericht überwiesen wurde. Und da sind wir nun.

08:51 Uhr

Herzlich willkommen aus dem Kreisgericht Wil in Flawil. Hier wird heute ein äussert emotionaler Fall verhandelt, der auf den 30. August des vergangenen Jahres zurückgeht. Andrea Häusler tickert aus dem Gerichtssaal und hält Sie auf dem Laufenden. Um 9 Uhr geht es los.