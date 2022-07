Wil «Mauschelei in der Thurvita?»: So verteidigt der Stadtrat seine Entscheidung Stadtrat Dario Sulzer (SP) ist interimistischer Verwaltungsratspräsident der Thurvita. Der Parlamentarier Marcel Malgaroli (FDP) wollte von der Stadt Wil wissen, wie Interessenskonflikte vermieden werden. Mit der Antwort des Stadtrates ist er nicht zufrieden.

Mit dem neuen Verwaltungsratspräsidenten der Thurvita ist ein Stadtparlamentarier nicht zufrieden. Bild: Sabrina Manser

Geht es in der Thurvita mit rechten Dingen zu und her? Diese Frage beschäftigt den Stadtparlamentarier Marcel Malgaroli von der FDP. Mitte Juni reichte er bei Stadtrat eine Interpellation mit dem Titel «Mauschelei in der Thurvita AG?» ein. Diese Zeitung berichtete. Nun liegt die Antwort des Stadtrates vor. Zufrieden ist Malgaroli damit nicht. Er sagt:

«Die wichtigste Frage, jene der Mauschelei, hat der Stadtrat nicht beantwortet.»

Und auch die restlichen Antworten bezeichnet der Parlamentarier als «dürftig». Die Stadt sei zum Teil gar nicht auf seine Fragen eingegangen.

Worum geht es konkret? Der frühere Verwaltungsratspräsident Arthur Gerber trat Ende März aus gesundheitlichen Gründen per sofort zurück. Inzwischen ist er verstorben.

Marcel Malgaroli, FDP, Stadtparlamentarier. Bild: PD

Für die nächsten eineinhalb Jahre übernimmt nun Stadtrat und Vizepräsident Dario Sulzer (SP) als Vertreter der Stadt Wil interimistisch das Amt. Ab 2024 wird der jetzige Thurvita-CEO, Alard du Bois-Reymond, neuer Verwaltungsratspräsident, sofern er an der Generalversammlung 2023 gewählt wird. Eine Lösung, die Malgaroli alles andere als zufriedenstellend findet.

Ein Überangebot an Alterswohnungen befürchtet

Die Stadt Wil ist mit über 90 Prozent Aktienanteil grösste Aktionärin der Thurvita. Dario Sulzer muss bis Ende 2023 mit seinen beiden Mandaten künftig die Interessen der Stadt und jene des Unternehmens bestmöglich vertreten. Malgaroli bezweifelt, dass sich diese Interessen stets decken.

Deshalb wollt er vom Stadtrat wissen, wie allfällige Interessenskonflikte gelöst werden. Und ob das vom Stadtparlament genehmigte Beteiligungsreglement das Doppelmandat von Sulzer überhaupt zulasse. Das Reglement hat das Parlament im Jahr 2020 verabschiedet. Es regelt die Steuerung und Beaufsichtigung von Organisationen mit städtischer Beteiligung.

Die Antwort der Stadt: Das Reglement beinhalte explizit keine Bestimmung in Bezug auf ein Verwaltungsratspräsidium in Organisationen. Ein Einsitz von Stadtratsmitgliedern in obersten Führungsorganen sei grundsätzlich möglich. Nennenswerte Interessenskonflikte seien bis anhin ausgeblieben. Mit Stadtrat Dario Sulzer als Verwaltungsratspräsidenten ad interim könne die Kontinuität in dieser kritischen und wichtigen Unternehmensentwicklung optimal weitergeführt werden.

In der Thurvita stehen gleich mehrere grosse Projekte an. So etwa die Sanierung und Erweiterung des Sonnenhofs oder der Bau des Demenzzentrums in Rossrüti.

Mit Kontinuität will die Stadt also diese Projekte vorantreiben. Gerade die Kontinuität ist aber das, was Malgaroli stört. Er sagt:

«Hinter die künftige Strategie der Thurvita setze ich ein Fragezeichen.»

Konkret befürchtet der Stadtparlamentarier, dass die Thurvita ein Überangebot an Alterswohnungen schaffen könnte.

Zwei städtische Organisationen bauen Alterswohnungen

Die Thurvita plant in den nächsten Jahren über 100 Alterswohnungen auf städtischem Boden zu errichten. Der Bestand an Alterswohnungen in der Äbtestadt würde damit auf über 300 anwachsen. Malgaroli kritisiert: «Niemand hat je hinterfragt, ob es diese Alterswohnungen überhaupt braucht.» Und gibt zu bedenken:

«Ich dachte immer, in Wil sei die Genossenschaft für Alterswohnungen für solche Wohnungen zuständig und die Thurvita für die Spitex und die Alters- und Pflegeheime.»

Städtische Organisationen, so Malgaroli weiter, sollten sich ergänzen und nicht konkurrenzieren.

Was den Parlamentarier ebenfalls stört: Dario Sulzer vertritt die Stadt Wil auch im Verwaltungsrat der Genossenschaft für Alterswohnungen. «Das ist ein weiterer Interessenskonflikt», sagt er.

Eine externe Lösung bevorzugt

Ein Fragezeichen setzt Malgaroli hinter den neuen Verwaltungsratspräsident ab 2024: Alard du Bois-Reymond. Diese interne Lösung bezeichnet er als «nicht kreativ». Von der Stadt wollte er in seiner Interpellation wissen, warum die Position des Verwaltungsratspräsidenten der Thurvita nicht öffentlich ausgeschrieben wurde.

Der Stadtrat schreibt: Im letzten Jahr seien drei Verwaltungsratsmitglieder neu gewählt worden. So halte im strategischen Gremium frischer Wind Einzug. Der Verwaltungsrat sei überzeugt, dass es beim Präsidium indes in der jetzigen Phase der Unternehmensentwicklung Kontinuität brauche. Aus Sicht des Unternehmens sei diese Nachfolgelösung geeignet und richtig.

Ferner wollte Malgaroli auch wissen: Wo der Stadtrat die Chancen und Gefahren sehe, wenn der bisherige CEO ins Amt des Verwaltungsratspräsidenten nachrückt. Der Stadtrat räumt ein: Direkte Wechsel von der operativen Führungsebene in die strategische Leitung seien nach Möglichkeit zu vermeiden.

Und rechtfertigt sich: Das richtige Vorgehen hänge von der jeweiligen Unternehmenssituation ab. Wegen der anspruchsvollen Umsetzung der strategischen Ausrichtung der Thurvita AG sei in den nächsten Jahren die Kontinuität von Schlüsselpersonen in den Führungsgremien überaus wichtig. Auf diese Weise könne insbesondere wertvolles Know-how und Erfahrung in der Thurvita bestehen bleiben.

Malgaroli sieht das anders:

«Die Stadt schreibt in ihrer Antwort Kontinuität gross. Hinterfragt jedoch gar nicht, ob diese auch zielführend ist.»

Der Parlamentarier würde eine externe Lösung für das Mandat bevorzugen. Er begründet: «Ein Verwaltungsratspräsident von aussen könnte die Strategie der Thurvita neutral beurteilen.»

Gespannt auf die Diskussion im Parlament

Wann Malgarolis Interpellation im Parlament debattiert wird, steht noch nicht fest. Ob sie viel bewirken wird? Das bezweifelt der Parlamentarier. Die Thurvita sei eine eigenständige Aktiengesellschaft. Die Wiler Stadtparlamentarier könnten da nicht mitreden, wer in den Verwaltungsrat komme. Trotzdem ist Malgaroli gespannt darauf, was die anderen Parteien dazu sagen.