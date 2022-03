Thurgau Wegen Corona: Ansturm auf die Kinderpsychiatrie in Littenheid Der diesjährige nationale Tag der Kranken stand unter dem Motto «Lebe dein Leben». Der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin besuchte deshalb am Sonntag die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Littenheid.

Lars Wöckel, Chefarzt in Littenheid, Regierungsrat Urs Martin und Klinikdirektor Daniel Wild sprechen am Tag der Kranken über die Auswirkungen der Coronapandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Bild: Ralph Ribi

Dass der Chef des kantonalen Departements für Gesundheit und Finanzen am Sonntagvormittag bei der Clienia Littenheid AG im Hinterthurgau vorbeischaute und sich ganz der Kinder- und Jugendpsychiatrie widmete, war kein Zufall. Denn «Littenheid wurde in den letzten zwei Jahren förmlich überrannt, weil Kinder und Jugendliche während der Pandemie eine ganz schwere Zeit durchgemacht haben», wusste Martin.

Generell wolle er mit dem Motto «Lebe dein Leben» allen, die an einer chronischen Krankheit litten, Mut machen, sodass sie «das Glas halb voll und nicht halb leer sehen», so Martin.

Unter Druck Platzzahl deutlich erhöht

Freude am Leben – das wollen und sollen auch die Kinder und Jugendlichen zurückgewinnen, die in Littenheid stationär behandelt werden. Zwar sei der Bedarf an stationären Plätzen schon vor der Pandemie gross gewesen, aber Ende 2020 sei die Zahl der Anfragen nach stationären Behandlungen «regelrecht explodiert und verharrt auf einem hohen Niveau», beschrieb der Chefarzt des Zentrums für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie, Lars Wöckel, die Gegenwart.

Der Ansturm führte dazu, dass nun auf den 1. April hin mit dem Haus Sonnegg in Littenheid eine neue stationäre Gruppe für elf Kinder und Jugendliche offiziell eröffnet wird. Laut Daniel Wild, Klinikdirektor der Clienia Littenheid AG, wäre es ohne die neue Station gar nicht mehr gegangen:

«Wir waren massiv unter Druck und können nun unser Gesamtangebot von 53 auf 64 Plätze erhöhen, womit wir die grösste jugend- und kinderpsychiatrische Klinik in der Schweiz sind.»

Zwar bräuchte der Thurgau allein nicht so viele Behandlungsplätze. Doch da die Clienia Littenheid AG auch Vertragsklinik für die Kantone Schaffhausen, Zürich, Uri, Schwyz, Zug, Glarus, Graubünden, beide Appenzell und das Fürstentum Liechtenstein ist, «ist die Nachfrage sehr hoch», betonte Wild.

Noch kein Long Covid-Fall

Laut Lars Wöckel gibt es mehrere Gründe dafür, warum Corona den Kindern und Jugendlichen so zusetze. Zum einen habe die Pandemie die Lebensqualität der Familien verschlechtert. Homeschooling und fehlende soziale Kontakte ausserhalb der eigenen Kernfamilie hätten Kinder und Jugendliche sehr stark belastet. Dies wiederum führte in der Altersgruppe zur erhöhten Suizidalität, zu Selbstverletzungen und emotionalen Störungen. Dabei seien Jugendliche, die bereits vor der Coronapandemie unter psychiatrischen Vorerkrankungen litten, «besonders gefährdet».

Viel weniger deutlich, da schwer abgrenzbar, sind in der Kinder- und Jugendpsychiatrie die Auswirkungen von Long Covid bei Kindern und Teenagern auszumachen. «Wir wissen zwar mittlerweile, dass es bei Kindern Long Covid gibt, aber die Datenmenge bei den bis jetzt erhobenen Studien weist eine zu hohe Streuung auf, um zuverlässig zu sein», so Wöckel. Etwas konnte der Mediziner jedoch ausschliessen: «Wir hatten bei uns in Littenheid in der Kinder- und Jugendpsychiatrie noch keinen einzigen Coronafall aus dem sich Long Covid oder andere somatische Beschwerden entwickelt haben», erklärte Wöckel.