Thomas und Nadine Buff übernehmen die Leitung de Gastronomie im Hof zu Wil Sie werden vom bisherigen Verantwortlichen Edgar Bürgler weiterhin im Hintergrund unterstützt.

Von links: Heidi Bürgler, Edgar Bürgler, Nadine Buff, Thomas Buff und Stadtpräsidentin Susanne Hartmann. Bild: PD

(sk) Die Stiftung Hof zu Wil hat das Mietverhältnis für die Gastronomie im Hof zu Wil mit Edgar Bürgler im vergangenen Sommer bis im Februar 2022 verlängert. Thomas Buff und Nadine Buff haben sich schrittweise in die Betriebsführung eingearbeitet. Per 1. März 2020 werden sie die operative Leitung vollständig übernehmen, schreibt die Stadt Wil in einer Mitteilung. Edgar Bürgler trage weiterhin die Verantwortung. Seine Ehefrau Heidi Bürgler wird sich aus der Leitung zurückziehen.

Das Konzept und die strategische Ausrichtung des Gastronomiebetriebs bleiben unverändert. So sei die hervorragend geführte Gastronomie im Wahrzeichen der Stadt Wil bis zum Start der dritten Bauetappe sichergestellt, heisst es in der Mitteilung.