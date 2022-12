Theater «Amnesie für Fortgeschrittene»: Kurzweiliger Spass und kulinarische Raffinesse beim Dinner-Theater der Wiler Bühne 70 An den Premierenabend dürften sich – auch wenn der Titel des Stücks anderes vermuten liesse – sicher noch viele lange und wohlwollend zurückerinnern. Denn das Esstheater der Bühne 70 wusste zu überzeugen.

Das Ensemble der Bühne 70 erhielt an der Premiere viel Applaus. Bild: Christof Lampart

Auch in diesem Jahr wird das Wiler Theaterensemble Bühne 70 seinem eigenen Anspruch gerecht: nämlich jenem, dem Publikum nicht nur einen geselligen, sondern auch einen köstlichen Abend zu bieten. Das war mitnichten selbstverständlich, denn es stand eine kulinarische Premiere an. Die Bühne 70 konnte für «Amnesie für Fortgeschrittene» auf die Mitwirkung vieler bewährter Kräfte setzen, mit der Pfefferbeere AG aus Bühler war aber erstmals auch ein Caterer mit am Werk. Das Vorhaben glückte im Gewölbekeller des Wiler Hofs auf allen Ebenen.

Vielzahl sorgfältig besetzter Rollen

Mit der vieraktigen Klamotte «Amnesie für Fortgeschrittene» von Karl-Heinz Alfred Hahn hatte sich die Bühne 70 ein Werk ausgesucht, bei dem Wortwitz und schnelle Dialoge für ein ordentliches Unterhaltungstempo sorgen. Unter der Regie von Erwin Freitag kam keine Langeweile auf, zumal auch die einzelnen Figuren den Schauspielerinnen und Schauspielern auf den Leib geschneidert wurden.

So wusste nicht nur das unter Amnesie leidende Unfallopfer Alfred Heinze (quirlig-wandlungsfähig: Omar Akbarzada), sondern auch seine Leidensgenossen in der Klinik, Ignaz Besenbinder (umtriebiger Strippenzieher: Walter Dönni) und Kurt Klopfer (gutmütig-schusslig: Erwin Marchand) als detektivisches Trio zu überzeugen. Auch die weiteren Rollen waren mit grosser Sorgfalt besetzt.

«Amnesie für Fortgeschrittene» spielt in einem Krankenhaus. Bild: Christof Lampart

Die Darstellung der Schwester Veronika (ehrlich-ängstliche Haut: Barbara Neurauter) wusste ebenso zu gefallen, wie auch jene des Klinikdirektors (idealistisch-besorgt: Klaus Koenen) und des Inspektors Kojambel (schusselig-besserwisserisch: Hans-Peter Kuster). Die Verlobte des Unfallsopfers (hilflos-übervorsorglich: Tanja-Mercedes Rieger) wurde ebenso trefflich gemimt, wie auch die Rolle der Oberschwester Hiltrud (resolut zupackend: Sabine Heinrich) zu überzeugen wusste.

Köstliche Kulinarik bis zum Finale

Den Gästen wurde zwischen den Akten vom «Pfefferbeeren»-Team ein Mahl serviert, das mit einem Amuse-Bouche, einer Kürbissuppe und einem Salat mit Granatapfeldressing aufwartete. Als Krönung des Abends gab es ein 48 Stunden lang gegartes «Flat Iron» vom Appenzeller Rind. Nach dem Fallen des letzten Vorhangs schloss der Abend kulinarisch mit einer Schokoladen-Crème an Pekannüssen. Bis zur Dernière am 4. Februar wird das Dinner-Theater «Amnesie» noch 13 weitere Male zu geniessen sein.