textilindustrie Nach Erneuerung: In Flawil wurde ein kantonal bedeutender Biedermeier-Park eingeweiht Flawil hat den historischen Lindengut-Park beim Ortsmuseum im ursprünglichen Biedermeierstil erneuert. Am Samstag wurde er eingeweiht.

Das Wasserbecken im Lindenhof-Park wurde in den 1930er-Jahren zugeschüttet und nun wiederhergestellt. Bild: Josef Bischof

Vor vierzig Jahren ist die Liegenschaft Lindengut an der St.Gallerstrasse von der Textilfirma Habis dem Verein Ortsmuseum Flawil geschenkt worden. Der Stiftungsrat hat daraufhin aufwendige Renovationen am Gebäude und an der Remise durchgeführt. Nun ist auch der vor 125 Jahren angelegte Park erneuert worden.

Der geschichtliche Hintergrund wurde dabei durch die Anwesenheit von zwei Gastgruppen zum Ausdruck gebracht. Biedermeier-Leute aus Heiden machten ihre Aufwartung in Erinnerung an die Epoche, in der Huldreich Ottiker den Park 1898 anlegen liess. Der aus dem Zürcher Oberland stammende Textilunternehmer und Offizier war einer der Besitzer des 1804 erbauten Herrschaftshauses. Zudem feuerte die zeitgerecht uniformierte Compagnie 1861 aus Uster Salutschüsse ab.

Zeitzeuge der Textilindustrie

«Mich hat die Parkanlage seit meinem Amtsantritt 2008 zunehmend fasziniert», sagte Stiftungsratspräsident Markus Klaus. Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel hätten aber für Verbesserungen am Museumsgebäude, am Gartenhaus und für eine Aussenrenovation der Remise verwendet werden müssen. Weil die Remise für private Anlässe immer beliebter wurde, sei auch der Einbau einer neuen Küche nötig gewesen.

Die Remise im Lindengut-Park Flawil bekam eine neue Küche. Bild: Josef Bischof

Der für Kultur zuständige Flawiler Gemeinderat Edi Hartmann bezeichnete den Lindengut-Park als «Glücksfall» und «Schmuckstück für Flawil». In seiner Grösse sei er einzigartig im Kanton St.Gallen und weise alles auf, was zu einem Biedermeierpark gehöre: eine Tuffsteingrotte, ein Wasserbecken mit Springbrunnen, Wege, einen Steg, ein Gartenhaus und exotische Pflanzen.

Sie freuen sich über den renovierten Park: Gemeinderat Edi Hartmann, Stiftungsratspräsident Markus Klaus und Museumsleiter Urs Schärli (von links). Bild: Josef Bischof

Auch der Leiter des Ortsmuseums Lindengut, Urs Schärli, zeigte sich überzeugt: «Das Lindengut gewinnt mit dem wiederhergestellten Park an Anziehungskraft». Er zeigte auf, dass Flawil ab der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts eine massgebliche Stellung im Ostschweizer Transportwesen errungen hatte. Bis zu dreissig Flawiler Familien betrieben gemäss Schärli Fuhrhalterei und transportierten Textilien aus St.Gallen, dem Appenzellerland und dem Toggenburg in alle Himmelsrichtungen.

Der Flawiler Bevölkerung geschenkt

Mit der Eisenbahn sei in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Textilindustrie selbst nach Flawil gekommen. Huldreich Ottiker übernahm einen Textilbetrieb vor Ort und baute diesen aus. 1882 kaufte er die Liegenschaft an der St.Gallerstrasse, baute sie um und benannte sie von Feldegg zu Lindengut um.

Das Ortsmuseum Lindengut. Bild: Josef Bischof

In der Folge wurde sie von der Familie Habisreutinger bewohnt und später von der Firma Habis übernommen. Dann stand das Haus leer und wurde schliesslich der Flawiler Bevölkerung geschenkt. Heute dient es dem Stiftungszweck: Es beherbergt ein Museum und ist ein Ort für Begegnungen.