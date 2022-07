FC WIL Zwei Wochen vor dem Saisonstart: Ein Sieg, eine Niederlage und eine neuer Gegner für die Saison-Hauptprobe Der FC Wil hat am Samstagnachmittag zwei Testspiele binnen dreier Stunden ausgetragen. Auf eine 1:3-Niederlage gegen Dornbirn aus der zweithöchsten Liga Österreichs lässt er eine 2:1-Sieg gegen die Vereinigung arbeitsloser Profis (SAFP) folgen. Für das letzte Testspiel musste ein neuer Gegner her.

Wils Captain Philipp Muntwiler erzielte im ersten der beiden Testspiele ein Eigentor. Bild: Gianluca Lombardi

Wer sich am Samstag Aufschlüsse hinsichtlich des Challenge-League-Saisonstarts in zwei Wochen erhofft hatte, der wurde weitgehend enttäuscht. Zwar trug der FC Wil auf der Rüti in Henau binnen dreier Stunden gleich zwei Testspiele aus, doch viele Erkenntnisse konnten hinterher nicht gezogen werden. Denn das Ziel von Trainer Brunello Iacopetta war, möglichst allen Spielern 90 Minuten Einsatzzeit zu geben. Und er verzichtete darauf, eine vermeintliche Startformation und eine Ersatzequipe aufs Feld zu beordern – und mischte die Teams.

Im ersten Spiel gegen Dornbirn aus der zweithöchsten Liga Österreichs verloren die Wiler verdient 1:3, auch wenn zwei Gegentreffer unnötig waren. Ein missratener Abschlag von Goalie Nicholas Ammeter führte zum ersten Verlusttor, ein von Philipp Muntwiler ins eigene Tor verlängerter Flankenball zum zweiten. Den Wiler Treffer erzielte Luan Abazi zum 1:1.

In der zweiten Partie gegen die Vereinigung arbeitsloser Profis (SAFP) lief der Ball besser durch die Wiler Reihen – und sie drehten einen Rückstand zum Sieg. Silvio traf nach einem Corner per Kopf und Umar Saho provozierte ein Eigentor.

Saisonhauptprobe gegen Gossau statt Innsbruck

In beiden Partien wurde ersichtlich, wo noch Handlungsbedarf besteht: in der Abwehr. Laut Trainer Iacopetta sei man an der Verpflichtung eines weiteren Verteidigers dran.

Allzu viele Aufschlüsse wird man auch am kommenden Freitag nicht ziehen können, wenn das letzte Vorbereitungsspiel ansteht. Gegner ist Gossau, das sich knapp in der 1. Liga halten konnte. Eigentlich wäre ein Spiel gegen Wacker Innsbruck geplant gewesen. Doch der Tiroler Traditionsverein steht vor der Insolvenz und das Spiel gegen Wil wurde abgesagt.

FC Wil – Dornbirn 1:3 (0:1)

Rüti, Henau: 113 Zuschauer. – Sr: Mischler (SUI).

Tore: 26. Mandl 0:1. 57. Abazi 1:1. 61. Muntwiler (Eigentor) 1:2. 83. Kerber 1:3.

FC Wil: Ammeter; Elcarpar, Montolio (46. Fetahu), Gashi, Heule; Staubli, Muntwiler, Reichmuth; Maier, Abazi (66. Muci), Lukembila.

Dornbirn:

1. Halbzeit: Lang; Favali, Vazquez, Prirsch, Marte; Santin, Kriz, Jauregui, Mandl; Peixoto, Parger.

2. Halbzeit: Lang; Rusch, Mathis, Krizic, Marte (70. Fontain); Santin (70. Popovic), Kriz (60. Gassner), Nussbaumer, Kerber; Mathis, Peixoto (60. Ibrisimovic).

Bemerkungen: Wil ohne Keller (Ferien), Dickenmann (krank) und Malinowski (verletzt), dafür mit Arlind Gashi, Endrit Fetahu und Taylan Elcarpar aus dem eigenen Nachwuchs. – 45. Tor von Kriz annulliert (Foul). - 46. Montolio angeschlagen ersetzt. – Verwarnung: 68. Nussbaumer (Foul).

FC Wil – Vereinigung arbeitsloser Profis (SAFP) 2:1 (1:1)

Rüti, Henau: 113 Zuschauer. – Sr: Imfeld.

Tore: 28. Maroufi 0:1. 37. Silvio 1:1. 47. Mossi (Eigentor) 2:1.

FC Wil: Strübi; Fetahu (35. Elcarpar), Zali, Beka (84. Gashi), Brahimi; Zumberi, Ndau, Egger (68. Hagmann); Bahloul, Silvio, Saho.

Vereinigung arbeitsloser Profis (SAFP): Mossi; Antoniazzi (78. Bar), Mattei, Mabiala (57. Ilic), Curaba; Sherzad (74. Ashu), Stojanovic, Karlen (46. Lucho); Tighazoui (57. Klaric), Audino (78. Dassi), Maroufi (57. Eschmann).

Bemerkungen: Wil ohne Keller (Ferien), Dickenmann (krank) und Malinowski (verletzt), dafür mit Endrit Fetahu, Arlind Gashi, Jonathan Egger, Taylan Elcarpar und Jan Hagmann aus dem eigenen Nachwuchs. - 35. Fetahu verletzt ausgewechselt. – Verwarnungen: 55. Maroufi (Foul). 62. Brahimi (Reklamieren).