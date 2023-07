SAISONSTART «Wollen nicht mehr der Underdog sein»: Der FC Wil verliert letztes Testspiel und gibt Zielsetzung für die neue Saison bekannt Im letzten Vorbereitungsspiel unterliegen die Wiler der zweiten Mannschaft von Villarreal mit 0:2. Die Entscheidung fällt nach der Pause, als bei den Ostschweizern die Kräfte schwinden. In der neuen Saison wollen sie «im vorderen Mittelfeld» mitspielen.

Für Neuzugang Ruben Dantas Fernandes und die Wiler setzte es im letzten Vorbereitungsspiel doch noch eine Niederlage ab. Bild: Gianluca Lombardi

Es war ein aussagekräftiges Vorbereitungsspiel auf der Sportanlage Buechenwald in Gossau. Hier die Wiler, die acht Tage vor dem Saisonstart eine mögliche Startformation aufs Feld schickten und keine einzige Auswechslung vornahmen. Dort Villarreal B, das erst in vier Wochen in die neue Spielzeit der zweithöchsten Liga Spaniens startet und in der Pause das komplette Team auswechselte.

So ergab sich in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen hüben wie drüben. Nach der Pause waren die Spanier frischer, spielfreudiger, genauer – ja schlicht besser. Den Wilern ging die Kraft aus. Folgerichtig erzielte Villarreal nach dem Seitenwechsel zwei Tore. Eines per Kopf, eines per Foulpenalty. Wils Neuzugang Ivan Martic sagte hinterher: «In den ersten 45 Minuten haben wir gut mitgespielt. Die zweite Hälfte war ungenügend.»

Warum es keine Teampräsentation gibt

Somit setzte es im fünften und letzten Testspiel doch noch eine Niederlage für die Wiler ab. Wo das Team genau steht, ist schwierig zu beurteilen, wurde doch gegen lauter unterklassige Mannschaften oder Teams auf Augenhöhe getestet. Angesprochen auf die Zielsetzung für die neue Saison, sagte Geschäftsführer Benjamin Fust: «Wir wollen im vorderen Mittelfeld mitspielen und nicht mehr der Underdog sein. Für ganz vorne wird es schwierig.»

Am nächsten Sonntag starten die Wiler in Bellinzona in die neue Saison. Eine vorgängige Teampräsentation, wie es sie auf dem Bergholz zuletzt dreimal gegeben hat, findet heuer nicht statt. Einerseits habe es zeitlich nicht gepasst, weil man zuerst im Trainingslager war und den Anlass nicht in den Schulferien durchführen wollte. Andererseits sei die Veranstaltung zuletzt nicht mehr so gut besucht gewesen wie zu Beginn, begründete Fust. Geplant ist, dass in einem Jahr ein etwas grösserer Anlass organisiert wird. Einen FC-Wil-Tag könnte es geben. Mit Kinder-Training am Vormittag, Testspiel und Teampräsentation am Nachmittag.

Wil – Villarreal B 0:2 (0:0)

Buechenwald, Gossau: 113 Zuschauer. – Sr: Grundbacher.

Tore: 57. Ferrari 0:1. 72. Esmo (Foulpenalty) 0:2.

Wil: Ammeter; Martic, Altmann, Montolio, Fernandes; Staubli, Muntwiler, Ndau; Bahloul, Muci, Brahimi.

Villarreal B: 1. Halbzeit: Iker; Lanchi, Aitor, Anton, Romero; Haissem, Carlo, Tiago, Ontiveros; Pascual, Jony. 2. Halbzeit: Ruben; Marcos, Alberto, Espigares, Esmo; Moreno, Rodri, Requena, Blanco; Ferrari, Fores.

Bemerkungen: Wil ohne Laidani, Haile-Selassie, Abazi (alle verletzt), Saho und Meier (beide nicht im Aufgebot). – Verwarnung: 86. Muci (Reklamieren).