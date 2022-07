TESTSPIEL Hoher Sieg mit wenig Aussagekraft: Der FC Wil verpasst in der Saison-Hauptprobe gegen Gossau das «Stängeli» Gut eine Woche vor dem Saisonstart in der Challenge League schiesst sich der FC Wil warm. Gegen den um zwei Ligen tiefen spielenden FC Gossau kommt er zu einem 9:1-Sieg, der höher hätte ausfällen sollen. Nikolas Muci erzielt in seinem rund 25-minütigen Einsatz drei Tore.

Mit dem Sieg gegen Gossau beendeten die Wiler eine Serie von Testspielen, welche drei Wochen zuvor mit einer Parti gegen den FC Zürich (Bild) begonnen hatte. Bild: Walter Bieri, Keystone

Das Ergebnis hätte zweistellig ausfallen sollen. Zahlreiche Chancen liessen die Wiler aus und Nico Maier setze einen Ball an den Innenpfosten. Allein in den letzten Sekunden des Spiels verhinderte Gossaus Goalie Claudio Bernet mit starken Parade gleich dreimal das Wiler «Stängeli».

So blieb zu notieren: Neuzugang Nikolas Muci erzielte nach seiner Einwechslung in der 64. Minute drei Tore. Josias Lukembila traf doppelt. Silvio, Nils Reichmuth, Ismajl Beka und Kastrijot Ndau erzielten je einen Treffer. Für Gossau traf Gabriel Makia zum zwischenzeitlichen 5:1. Die Wiler, welche drei Treffer mittels Foulpenalty verbuchten, mussten auf die angeschlagenen Genís Montilio und Tim Staubli verzichten.

Meisterschaftsstart gegen Xamax

Die Aussagekraft der Partie war allerdings tief. Zu unterschiedlich waren die Stärkeverhältnisse. Zudem ist Gossau noch weniger weit in der Vorbereitung als Wil. Eigentlich wäre für die Äbtestädter am Freitag ein Testspiel gegen Wacker Innsbruck angesagt gewesen. Jedoch stehen die Österreicher vor der Insolvenz, weshalb die Partie nicht stattfand. Gossau sprang in die Bresche.

So lässt sich kaum beurteilen, wie stark die Wiler Mannschaft wirklich ist. Noch gesucht wird ein Spieler für die Abwehr. Meisterschaftsstart ist am Sonntag, 17. Juli um 14.15 Uhr, wenn Xamax in Wil gastiert.

FC Wil – FC Gossau 9:1 (4:0)

Bergholz: 113 Zuschauer. – Sr: Sanli.

Tore: 11. Lukembila (Foulpenalty) 1:0. 19. Silvio 2:0. 27. Reichmuth 3:0. 42. Lukembila 4:0. 53. Beka 5:0. 71. Makia 5:1. 77. Muci (Foulpenalty) 6:1. 79. Muci 7:1. 82. Ndau (Foulpenalty) 8:1. 85. Muci 9:1.

FC Wil: Keller (64. Ammeter); Dickenmann, Zali, Beka, Brahimi (46. Heule); Reichmuth, Muntwiler (64. Saho), Ndau; Maier (46. Bahloul), Silvio (64. Muci), Lukembila (64. Maier).

Bemerkungen: Wil ohne Montolio, Staubli, Malinowski, Zumberi (alle verletzt), Strübi, Bega und Abazi (alle nicht im Aufgebot). – 9. Pfostenschuss Maier.