Technische Betriebe Wil Höherer Gasverbrauch sorgt für positives Jahresergebnis – doch im Sinne der Nachhaltigkeit muss der Verbrauch sinken Die Technischen Betriebe Wil schliessen das Jahr 2021 mit einem positiven Ergebnis ab. Ein grosses Augenmerk lag im Geschäftsjahr auf den Klimazielen. Mit Partnern wie der Firma Schmobi wurden Massnahmen umgesetzt.

Die Firma Schmolz + Bickenbach Stahlcenter AG übergibt die Solaranlage auf ihrem Dach den TBW. Von links: Marco Huwiler (Geschäftsleiter TBW), Peter Breitenmoser (Geschäftsleiter Schmobi), Stadtrat Andreas Breitenmoser und Andreas Koch (Mitglied VR Schmobi). Bild: Larissa Flammer

Das kalte Wetter im vergangenen Jahr hat zum sehr guten Gesamtergebnis der Technischen Betriebe Wil (TBW) beigetragen: Denn in Privathaushalten wurde mehr Gas fürs Heizen verbraucht. «Der Gasabsatz war 2021 auf einem Rekordhoch», sagte Andreas Breitenmoser am Dienstag an einer Pressekonferenz. Der Stadtrat und zuständige Departementsvorsteher stellte zusammen mit TBW-Geschäftsleiter Marco Huwiler den Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht der TBW vor.

Aus finanzieller Sicht freuen sich die Verantwortlichen über den hohen Gasabsatz. Doch er stellt sie auch vor Herausforderungen. «Dieser Umsatz droht uns wegzubrechen», sagte Breitenmoser. Denn weil die Stadt Wil bis 2050 das Netto-Null-CO 2 -Ziel will, müssten sich Privathaushalte bei der Wärmeversorgung nach und nach vom Gas lösen. Das Thema hat durch den russischen Angriffskrieg zudem eine neue Dringlichkeit erhalten. Eines der Hauptthemen für die TBW wird im laufenden Jahr daher die Transformation punkto Wärmeversorgung sein.

Bereits auf gutem Weg ist dabei das Projekt Nahwärmeverbund Lenzenbüel mit einer Holzschnitzelheizung der S. Müller Holzbau AG. Auch beim Projekt Fernwärme sei man auf gutem Weg. Bald soll das Geschäft in erster Lesung ins Stadtparlament kommen, sagte der Stadtrat.

Nachhaltige Mobilität sorgt schweizweit für Aufmerksamkeit

Bereits im vergangenen Jahr haben die TBW an Massnahmen zur Erreichung der Klimaziele gearbeitet. 2021 erarbeitete die Stadt ein Klimaprogramm. Zudem positionierte sich Wil als nationale Modellstadt für nachhaltige Mobilität (Monamo). «Das wird schweizweit stark wahrgenommen», sagte Stadtrat Breitenmoser stolz.

«Wil ist derzeit die einzige Stadt, die solche Projekte auf den Boden bringt.»

Breitenmoser sprach etwa den Shuttle Salü an, die vollelektrische Mobility-Flotte, das Gratis-Mobility-Abo für die ganze Bevölkerung oder den Velolieferdienst Via Velo.

In den Bereichen Elektromobilität, Solarenergie und individuelle Wärmelösungen haben die TBW neue Geschäftsmodelle entwickelt, die seit April unter deineenergie.ch angeboten werden. «Die Nachfrage ist sehr gross», sagte TBW-Geschäftsleiter Huwiler.

Grösste Solaranlage der Stadt ist jetzt in Betrieb

Die Solaroffensive der Stadt Wil ist auf Kurs: Bereits 6,5 Prozent des in der Stadt abgesetzten Stroms stammt per Ende 2021 aus lokalen Solaranlagen. 70 bis 80 neue Anlagen wurden im vergangenen Jahr finanziell unterstützt. Der Energiefonds der Stadt machte 1,5 Millionen Franken Umsatz, wobei ein grosser Teil des Geldes für Solaranlagen auf Privatdächern genutzt wurde, sagte Breitenmoser.

Die Stadt will vermehrt auch die grossen Dachflächen von Gewerbe- und Industriebauten nutzen. Seit vergangener Woche produziert die bisher grösste Solaranlage von Wil Strom: jene auf dem Dach der Schmolz + Bickenbach Stahlcenter AG (Schmobi) in Bronschhofen. Anlässlich der Pressekonferenz übergab die Schmobi die Anlage den TBW. Der Kredit für den Kauf in Höhe von rund einer Million Franken wurde im Herbst 2021 durch das Stadtparlament einstimmig bewilligt.

Solarpanels auf dem Dach und an der Fassade der Firma Schmobi in Bronschhofen. Bild: Larissa Flammer

Die Solarmodule auf dem Dach und an der Fassade produzieren Strom für etwa 190 Einfamilienhäuser. Unter der Woche nutzt die Schmobi rund 60 Prozent der produzierten Energie für den Eigenbedarf, was 40 bis 50 Prozent des Energiebedarfs der Firma deckt. Der restliche Strom wird in das TBW-Stromnetz eingespeist.

«Die Stadt kam auf der Suche nach grossen Dachflächen auf uns zu», sagte Andreas Koch, Mitglied der Geschäftsleitung der Schmobi. «Wir hatten aber schon ein Projekt für eine Solaranlage in der Schublade, so hat das super gepasst.» Und Geschäftsleiter Peter Breitenmoser ergänzte: «Eine schöne Bestätigung ist für uns, wenn das Projekt weitere Unternehmen motiviert, diesen innovativen Weg zu gehen.»

Erstmals Verlust für Thurcom

Im Bereich Telekommunikation haben die TBW im vergangenen Jahr 667 weitere Liegenschaften mit Glasfasern erschlossen, sodass nun 73 Prozent des gesamten Versorgungsgebietes an das Netz angeschlossen sind.

Mit den Thurcom-Angeboten behaupten sich die TBW seit 25 Jahren in einem stark umkämpften Markt. Die Kundenzahlen in den Bereichen Internet, Digital-TV, Telefonie und Mobile stiegen 2021 um gesamthaft 633 Verträge. Trotzdem machte der Geschäftsbereich im vergangenen Jahr zum ersten Mal Verluste. «Wir werden mit einem Massnahmenkatalog prüfen, wie wir uns weiterentwickeln», sagte Geschäftsleiter Marco Huwiler.

Gesamthaft machten die TBW im vergangenen Jahr einen Umsatz von 76,4 Millionen Franken. Die Abgaben an die Stadt Wil betrugen 6,4 Millionen Franken, womit der erzielte Unternehmenserfolg noch knapp 2,5 Millionen Franken beträgt.