Technische Betriebe Dank Solaroffensive und Fernwärme klimaneutral bis 2050: Stadtrat Andreas Breitenmoser ist zuversichtlich, dass Wil dieses Ziel erreicht Drohender Energiemangel und explodierende Preise; die Technischen Betriebe Wil haben ein herausforderndes Jahr hinter sich. Dank Krisen- und Notfallmanagement waren sie gut vorbereitet. Noch dieses Jahr soll die Wiler Bevölkerung über einen Millionenkredit für Fernwärme abstimmen können.

Stadtrat Andreas Breitenmoser, FC-Wil-CEO Benjamin Fust und TBW-Geschäftsleiter Marco Huwiler (v.l.) im Stadion Bergholz, wo im Hintergrund die Gegentribüne ein neues Dach inklusive Solaranlage erhält. Bild: Larissa Flammer

Elektronik ist heute fast überall zu finden. Bei den Technischen Betrieben Wil (TBW) funktioniert sogar der Zutritt zu den Gebäuden mittels Badge statt Schlüssel. Als im vergangenen Herbst die Bedrohung einer Energiemangellage aufkam, haben sich die TBW nicht zuletzt deshalb sofort auf einen möglichen Blackout vorbereitet.

An einer Pressekonferenz zum Berichtsjahr 2022 des öffentlich-rechtlichen Unternehmens am Montag sagte Geschäftsleiter Marco Huwiler: «Bereits 2019/2020 haben wir ein Krisen- und Notfallmanagement aufgebaut, das wir jetzt einsetzen konnten.» Huwiler vergleicht es mit einem Kochrezept. In Krisen- und Notfallsituationen liegen für alle Mitarbeitenden genaue Anleitungen vor, an die sie sich halten können – für den Fall eines Blackouts auch analog.

Jährlich gebe es zudem eine Notfallübung, bei der zum Beispiel auch die Aufbietung der Mitarbeitenden mitten in der Nacht geprobt werde. «Stress ist in diesen Situationen ein grosser Faktor. Wir müssen wissen, wie wir vorgehen und wie wir kommunizieren müssen. Das geht nur über Übung», sagte Huwiler.

Private können Solarpanel auf Tribünendach kaufen

Der nächste Winter wird bezüglich Energiemangellage voraussichtlich noch kritischer als der vergangene. «Deshalb wollen und werden wir bezüglich erneuerbarer Energie ausbauen», sagte Huwiler. Dazu wird die Wiler Solaroffensive weiter ausgebaut. Per Ende 2022 stammten 8 Prozent des Stroms in der Stadt Wil aus lokalen Solaranlagen.

TBW-Geschäftsleiter Marco Huwiler und Stadtrat Andreas Breitenmoser (v.l.). Bild: PD

Das Wiler Bürgermodell «Solar Community», bei dem Privatpersonen Solarpanels zum Beispiel auf der Eishalle des Bergholz kaufen können, war vorübergehend ausverkauft. Auf der sich im Bau befindlichen Gegentribüne im Stadion Bergholz wird voraussichtlich im Juni eine nächste Solaranlage installiert, deren Panels gekauft werden können.

FC-Wil-CEO Benjamin Fust sagte an der Pressekonferenz: «Die Tribüne ist ein riesiger Mehrwert für uns und es ist eine tolle Sache, dass sie auch für die Energieerzeugung genutzt werden kann.» Die Anlage wird Strom für etwa 40 Einfamilienhäuser liefern.

Millionenkredit für Fernwärme kommt ins Parlament

Vorwärts gehen soll es auch punkto Fernwärme. Heute wird die Stadt Wil zu 94 Prozent fossil beheizt, wie der zuständige Stadtrat Andreas Breitenmoser sagte. Die Abwärme des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) soll das ändern.

Das Projekt für den Bau des Fernwärmeverbunds kann womöglich bereits im Juni im Stadtparlament beraten werden, womit im November 2023 die Volksabstimmung über den Kredit von rund 75 Millionen Franken möglich wäre. «Dieser Zeitplan sieht erste Wärmelieferungen für Winter 2026/27 vor», sagte Breitenmoser.

Gold-Zertifizierung für die Energiestadt Wil

Finanziell stehen die TBW gut da. «Im laufenden könnte beim Umsatz die 100-Millionen-Grenze geknackt werden», sagte Huwiler – wobei der Gewinn aber nicht proportional steige. Die explodierenden Strom- und Gaspreise im vergangenen Herbst konnten die TBW mit ihrer Beschaffungsstrategie gut auffangen. «Die Strompreise blieben bei uns relativ stabil und die Gaspreise sind im Vergleich immer noch tief», sagte Stadtrat Breitenmoser.

Er freute sich darüber, dass Wil im vergangenen Jahr das Energiestadtlabel Gold entgegennehmen konnte. Damit würden die ambitionierten Ziele und Projekte in Sachen Klimaschutz gewürdigt – unter anderem das Programm «Modellstadt für nachhaltige Mobilität» (Monamo). Breitenmoser sagte: «Ich glaube, dass wir es schaffen, bis 2050 klimaneutral zu werden.» Im Vergleich zu anderen Gemeinden sei Wil gut unterwegs.