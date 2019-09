Teamcheck vor dem Meisterschaftsstart: Der EC Wil hat den Schwachpunkt der vergangenen Saison angegangen

Verbesserte Defensive, Substanzverlust auf der Position des Mittelstürmers in der Offensive: So startet der EC Wil am Samstagabend in die 1.-Liga-Saison. Gegner im Heimspiel sind die Argovia Stars. Anpfiff in der Eishalle Bergholz ist um 17.30 Uhr.