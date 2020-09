TCS-Sektion AI-SG wählt in Bütschwil einen neuen Präsidenten

An der Delegiertenversammlung in Bütschwil löste Marcel Aebischer den bisherigen Präsidenten der TCS-Sektion AI-SG, Luigi R. Rossi, ab. In seinem letzten Jahresbericht kritisierte der scheidende Vorsitzende, dass der öffentliche Verkehr beim Ausbruch der Pandemie kein verlässliches Transportmittel mehr gewesen sei.