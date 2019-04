Tanzen, bis der Osterhase kommt: Im Dance Inn und im Schlosshof in Münchwilen begann die grosse Ostersause am Gründonnerstag. Während andere im Stau stehen, geniessen die Daheimgebliebenen das schöne Wetter und schwingen das Tanzbein. Christoph Heer

DJ The Barber bringt die Ü40er zum Tanzen. (Bild: Christoph Heer)

«Ich bin zum ersten Mal hier und geniesse die Möglichkeit, im Schlosshof alleine zu tanzen und gleich nebenan, im Dance Inn, zwischendurch einen Paartanz aufs Parkett zu legen.» Die Aussage dieser Dame gleicht zahlreichen Statements von anderen Besucherinnen und Besuchern an diesem Abend in Münchwilen. Während sich im Schlosshof die Ü40-Gemeinschaft zur Musik von DJ Barber bewegt, sind es gleich nebenan im Dance Inn auch einige Jüngere, die in das Osterwochenende tanzen.



Genau diese Nähe zu zwei verschiedenen Tanzmöglichkeiten zeichnet die Location aus, und vermag auch deshalb immer wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus nah und fern anzulocken. Auch über die Ostertage sind es wieder Appenzeller, Zürcher, St. Galler und sogar weitgereiste Schwyzer, welche sich mit den heimischen Thurgauerinnen und Thurgauern zu einer eingeschworenen Truppe zusammentun. Hauptsache Tanzen, scheint bei allen Anwesenden das Motto zu sein.



Allein, zu zweit oder alle zusammen



Während im Schlosshof an der Ü40-Party Gianni D’Amelio als DJ The Barber für gute Musik sorgt, ist es Patrice Jäger alias DJ PJay, der im Dance Inn die Leute in Bewegung zu versetzen mag. Discoswing, Bachata, Jive oder Walzer – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Einige Gäste wechseln an diesem Abend gar öfters das Lokal. Will heissen: Zuerst wird an der Ü40 alleine abgerockt, dann werden mit einem gefundenen Partner tolle Tanzschritte zu zweit ausgeführt, und später dann heben alle zusammen die Hände hoch beim unverkennbaren «Insomnia» von Faithless.



«Hier stimmt einfach alles. Der Service funktioniert, das Fumoir ist vorhanden, Getränke sind top und die beiden Tanzlokale ergänzen sich hervorragend. Genau darum bin ich Stammgast hier», sagt ein Besucher, während er sich ein kurze Verschnaufpause vom Tanzparkett gönnt.