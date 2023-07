Taekwondo Nesslauerin an Taekwondo-EM in Tallinn dabei – auch zweiter Toggenburger an EM dabei? Franziska Berlinger hat sich am Bodensee-Cup in Ravensburg für die kommende Taekwondo-EM in Tallinn qualifiziert. Mit David Güllü erfüllt auch ein zweiter Toggenburger die Kriterien, seine Teilnahme ist derzeit aber noch ungewiss.

Franziska Berlinger und ihr Trainer Peer Steinkellner werden die Schweiz an der Junioren-EM in Tallinn vertreten. Bild: Urs Huwyler

Vom 24. bis 26. August trifft sich der europäische Taekwondo-Nachwuchs zur Junioren-Europameisterschaft in Estlands Hauptstadt Tallinn. Dabei wird auch das Toggenburg vertreten sein, genauer die Nesslauerin Franziska Berlinger von der Kampfkunstschule Wattwil. «Sie trainiert seit fünf Jahren und hat sich die Selektion verdient», sagt Schulleiter Peer Steinkellner aus Ebnat-Kappel, der zugleich als Taekwondo-Nationaltrainer arbeitet und seine Schule als Regionales Leistungszentrum (RLZ) führt.

Die in der Kategorie «bis 59 kg» eingeteilte Tochter von Bruno und Nong Berlinger gewann zuletzt in Ravensburg nach dem Wattwil Open, Zürich Open, Schaffhausen Open und Innsbruck Open das Ranglisten-Turnier um den «Bodensee Cup», was neben Rang zwei am German Open als bisher grösster internationaler Erfolg der mehrfachen Schweizermeisterin gilt.

Im vierten Jahr gehört die von der Roger Federer Foundation (Patenschaft Schweizer Sporthilfe) unterstützte 17-jährige Toggenburgerin dem nationalen A-Kader an. Zuletzt besuchte Berlinger die KV-Ausbildung an der United School of Sports St.Gallen und beginnt im August auf der Gemeindeverwaltung Nesslau ein Praktikum.

Noch ein Toggenburger hat die EM-Kriterien erfüllt

Als zweite Toggenburger Vertretung hat auch David Güllü aus Ebnat-Kappel die EM-Kriterien erfüllt. Er hat am Ranking-Turnier in Montargis, Frankreich die Goldmedaille gewonnen. Güllü gehört nun wie Teamkollegin Franziska Berlinger dem A-Kader an. Ob er in Tallinn starten darf, hängt von verbandsinternen Entscheidungen ab, weil ein zweiter Athlet die Kriterien erfüllt hat.

An den European Games in Krakau stand als einziger Schweizer Taekwondo-Kämpfer Warrick Galland im Einsatz. Er verlor in Polen nach guten Leistungen beide Kämpfe. Der EM- und WM-Teilnehmer aus Genf trainierte bisher unter Leitung von Peer Steinkellner am RLZ. Künftig wird er sich ausschliesslich als Nationaltrainer um seinen bisherigen Schützling kümmern.