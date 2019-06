SVP will den Schulrat in Wil abschaffen: «Er spielt nur noch eine marginale Rolle» Der Schulrat braucht es nicht mehr: Dieser Meinung sind 14 Parlamentarier. Sie haben eine Motion von Ursula Egli (SVP) zur Abschaffung des Gremiums unterzeichnet. Tatsächlich sind die Kompetenzen des Rats stetig geschrumpft. Gianni Amstutz

Das offizielle Wahlfoto des Schulrats nach der Wahl 2016: Wird es das letzte sein? (Bild: PD)

Der Schulrat sei obsolet geworden – zumindest die SVP sieht das so. Nun will die Partei das Gremium abschaffen. Kürzlich hat Ursula Egli als Erstunterzeichnerin mit 13 weiteren Parlamentariern – unter anderem auch Vertreter der Grünen Prowil und der CVP – eine entsprechende Motion eingereicht. Die Forderung ist klar: Mit dem Ende dieser Legislatur am 31. Dezember 2020 soll auch für den Schulrat das letzte Stündchen geschlagen haben.

Ursula Egli begründet ihren Vorstoss mit den veränderten Strukturen in der Stadt Wil. Die Einsetzung der Bildungskommission des Stadtparlaments, die Schaffung der Funktion «Leiter Bildung» im Departement Bildung und Sport und die Konsolidierung der operativen Führungsfunktion bei den Schulleitungen hätten dazu geführt, dass der Schulrat als Organ obsolet geworden sei, konstatiert die SVP-Stadtparlamentarierin.

«Die bisherigen strategischen Aufgaben des Schulrats werden je länger je mehr von der Bildungskommission übernommen.»

Diese Entwicklung habe sich besonders bei der Ausarbeitung des Projekts «Schule 2020» gezeigt. Der Schulrat habe «bei diesem ausserordentlich wichtigen Geschäft als Gremium nur eine marginale Rolle» gespielt.

Kompetenzverlust war ein bewusster Entscheid

Doch nicht nur im strategischen Bereich habe der Schulrat zunehmend an Bedeutung verloren, sagt Egli. Für die Rechtspflege, «eine früher zentrale operative Aufgabe des Schulrats», zeichneten sich mittlerweile das Departement Bildung und Sport, seine Dienststellen und die Schulleitungen verantwortlich.

Die Schulaufsicht werde einerseits vom Departement selbst bzw. von der Abteilung Aufsicht und Schulqualität des kantonalen Amtes für Volksschule wahrgenommen. «Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, sollen die Verantwortlichkeiten im städtischen Bildungsbereich neu definiert werden», sagt Egli.

Wie stark sich die Arbeit der Bildungskommission auf die Aufgaben des Schulrats ausgewirkt hat, ist allerdings fraglich. Denn im Bericht und Antrag zur Schaffung der Kommission hiess es damals: Heute existiert keine spezialisierte und ständige Kommission für Bildungsfragen, welche die entsprechenden Berichte und Anträge des Stadtrates zuhanden des Parlaments vorberaten und im Sinne einer Legislativkommission Anträge stellen kann. Diese Aufgabe kann auch nicht der Schulrat als eigentliche Exekutivbehörde übernehmen. Will heissen: Die Bildungskommission war als Ergänzung und nicht als Ersatz für den Schulrat geschaffen worden.

Die Frage ist, inwiefern die neue Stelle «Leiter Bildung» Kompetenzen des Schulrats geschmälert hat. In diesem Antrag des Stadtrats an das Parlament war von einer Kompetenzenverschiebung die Rede, in deren Zuge sich der Schulrat weg von seinen operativen Tätigkeiten hin zu einem rein strategischen Gremium entwickeln sollte. Frühere Aufgaben des Schulrats seien dadurch in andere Stellen delegiert worden, die sich aus fachlicher Sicht dafür verantwortlich zeichnen. Eglis Ausführungen, wonach der Schulrat weniger Kompetenzen besitzt, als noch zu Beginn der Legislatur scheint also gerechtfertigt.

Impuls- und Ideengeber

Im selben Bericht zur Schaffung der Stelle «Leiter Bildung» heisst es aber auch, dass sich der Schulrat dadurch auf strategische Aufgaben konzentrieren könne. Der Schulrat sei Impuls- und Ideengeber sowie zuständig für das Einbringen einer «gesellschaftlichen Aussensicht zu wesentlichen Schulfragen».

Die Rolle des Schulrats wurde also vom Stadtrat neu definiert und vom Parlament so abgesegnet, bisher wurde die schiere Existenzberechtigung des Gremiums jedoch nie angezweifelt. Die Frage, die sich dem Parlament nun stellt: Ist das Fortbestehen des Schulrats mit seinen verbleibenden Aufgaben im strategischen Bereich noch zu rechtfertigen oder können diese Aufgaben an andere Stellen delegiert werden?

Ein fürstlicher Lohn für die Schulräte

Nicht zuletzt dürften bei der Diskussion um eine allfällige Abschaffung des Schulrats auch finanzielle Argumente eine Rolle spielen. Denn die Entlöhnung der Schulräte ist mit einer Jahrespauschale von 12000 Franken verglichen mit jener der Parlamentarier geradezu fürstlich.

Im Geschäftsreglement des Schulrats ist festgehalten, dass sich das Gremium mindestens einmal pro Quartal zu Sitzungen trifft. Im Extremfall verdienen die Schulräte also 3000 Franken pro Sitzung. Zum Vergleich: Ein Mitglied der Legislative erhält für die Teilnahme an einer Sitzung des Stadtparlaments pauschal 105 Franken – also fast 30 Mal weniger. Selbst unter der Annahme, dass der Schulrat sich etwa gleichviel wie das Parlament zu Sitzungen trifft – also rund zehnmal jährlich – wäre das Sitzungsgeld für Schulräte mit 1200 Franken pro Treffen ungleich höher.

Für den Schulrat erschwerend hinzukommen dürfte seine Wahrnehmbarkeit in der Öffentlichkeit. Da seine Sitzungen nicht öffentlich sind und er somit eher hinter den Kulissen arbeitet, ist seine Arbeit für die Bevölkerung nur schwer wahrnehmbar.