SVP fordert rasches Handeln vom Wiler Stadtrat nachdem Einsprache gegen Zonenplan gutgeheissen wurde Der Stadtrat soll das Urteil des kantonalen Baudepartements gegen den Zonenplan akzeptieren, fordert die SVP. Gianni Amstutz

Die SVP richtet Forderungen an die Adresse des Stadtrats. (Bild: PD)

Ende Juni wurde bekannt, dass das kantonale Baudepartement Einsprachen gegen den Zonenplan der Stadt gutgeheissen hat. Das Resultat: Der Zonenplan wird aufgehoben. Es sei denn, der Stadtrat zieht den Rekurs weiter vor die nächsthöhere Instanz, das Verwaltungsgericht. Noch hat der Stadtrat aber nicht bekanntgegeben, welchen Weg er einschlagen wird. Die Situation werde analysiert und das Gespräch mit dem Kanton gesucht. Erst dann werde der Stadtrat über einen allfälligen Weiterzug des Rekurses befinden. Die Frist dafür läuft am Freitag ab.

SVP spart nicht mit Kritik

Nun meldet sich die SVP mit einem offiziellen Statement zu Wort: Die SVP-Fraktion habe vom Entscheid des kantonalen Baudepartements vom 27. Juni 2019 Kenntnis genommen, die Rekurse gegen den Zonenplan der Stadt Wil gutzuheissen und ihn somit aufzuheben, schreibt die Partei. Und weiter: «Die SVP-Fraktion stellt fest, dass sich ihre Bedenken bewahrheitet haben, die sie im Zusammenhang mit der Revision der Nutzungsplanung und der Anpassung des Baureglements mit der Interpellation Benjamin Büsser vom Juni 2017 und der Motion Benjamin Büsser vom Oktober 2017 geäussert hat.»

Es bleibt aber nicht bei der Kritik. Die SVP will nun vom Stadtrat Taten sehen. Die SVP-Fraktion fordert den Stadtrat auf, den Beschluss des Baudepartementes zu akzeptieren und ihn nicht an das Verwaltungsgericht weiterzuziehen. «Denn damit würde sich die bereits heute untragbare Rechtsunsicherheit noch weiter verlängern», schreibt die Partei. Vielmehr solle der Stadtrat jetzt mit der Überarbeitung des Zonenplans beginnen, dessen Schwachstellen er nun kenne. Die immer wieder vorgeschobene Entschuldigung des städtischen Baudepartements (BUV), nicht genug personelle Ressourcen zu haben, gelte nicht mehr, seit das Stadtparlament an seiner Sitzung vom 6. Juni bis auf eine alle vom BUV beantragten Stellen bewilligt habe.

Für die Entwicklung der Stadt Wil sei es zentral, dass endlich ein gültiger Zonenplan mit dem dazugehörigen Baureglement vorliege. Der Stadtrat müsse seine Verantwortung wahrnehmen und diese Grundlagen unverzüglich liefern.