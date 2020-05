Sud innert drei Tagen ausverkauft: Bier-Idee des Gare de Lion und der Wuppenauer Barfuss-Brauerei stösst auf Anklang Die Barfuss-Brauerei verkauft für 30 Franken einen Sechserpack Pale Ale. 15 Franken davon gehen als Unterstützung an den Gare de Lion. Die erste Tranche ist bereits ausverkauft.

Von links: Bryan und Karin Patton von der Brauerei Barfuss übergeben Anaïs Niedermann vom Gare de Lion einen Scheck über 2200 Franken Bild: PD

(pd/tos) Das Veranstaltungsverbot trifft sowohl die Gastronomie als auch die lokalen Brauereien hart. Darum spannen der Wiler Kulturbahnhof Gare de Lion und die Barfuss-Brauerei aus Wuppenau zusammen und haben eine Solidaritätsaktion lanciert. Vom Verkauf eines Sechserpacks Gare de Lion «Jubiläums-Pale Ale» für 30 Franken gehen 15 Franken an den Kulturverein.

Die Rückmeldungen waren positiv, wie die Verantwortlichen nun mitteilen: Innert drei Tagen sei der Sud ausverkauft gewesen. «Dass innert kürzester Zeit über 100 Sixpacks ausgeliefert werden müssen, hat uns beinahe an unsere Kapazitätsgrenzen gebracht. Und das meinen wir im positiven Sinne», lässt sich Karin Patton von der Barfuss-Brauerei in der Mitteilung zitieren.

Wertschätzung motiviert

Auch Anaïs Niedermann, Verantwortliche für Finanzen und Personal im Gare de Lion, ist erfreut:

«Dass es so viele Menschen gibt, welche die Arbeit unseres Vereines für das kulturelle Leben in der Region Wil wertschätzen, motiviert uns enorm.»

Bereits ist Nachschub in Produktion. Ende Juni wird die Auslieferung an jene Personen beginnen, welche zwar bereits bestellt haben, aber aus gegebenen Gründen noch auf ihr Bier warten müssen, so die Initianten.