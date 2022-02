Wil Sturm «Roxana»: Die Schäden in Stadt und Wald halten sich in Grenzen In den Bergen wurden Orkanböen gemessen und auch in tieferen Lagen wurden hohe Windstärken erreicht. Im Wiler Wald sind weniger Bäume umgeknickt als befürchtet. Auch in den Zentralen von Feuerwehr und Werkhof blieb es ruhig.

Nur wenige Bäume haben im Wiler Wald dem Sturm Roxana nicht standgehalten. Bild: PD

Auch in Wil riss der Sturm «Roxana» in der Nacht auf Montag an den Bäumen und rüttelte an den Fensterläden. In den Bergen bliesen gemäss SRF Meteo Orkanböen. Auf dem Gornergrat wurden 179 km/h gemessen, auf dem Säntis 154 km/h. Auch in tiefen Lagen wurden hohe Windstärken erreicht, in Aadorf und Bischofszell etwa je 78,5 km/h.

Renaldo Vanzo, Förster der Ortsgemeinde Wil. Bild: PD

Am Morgen darauf zeigte sich unter aufgeklartem Himmel: Wil ist, wie die meisten Regionen der Schweiz, mit einem blauen Auge davongekommen. Im Wiler Wald etwa seien 10 bis 20 Bäume umgeknickt, sagt Revierförster Renaldo Vanzo auf Anfrage und fügt hinzu: «Wir haben nichts Verheerendes gesehen.» Kein Vergleich zum Wintersturm «Sabine», der im Februar 2020 in den Wäldern der Ortsbürgergemeinde Wil zwischen 15 und 20 Prozent der Jahresernte warf. Damals waren in Aadorf allerdings auch Böenspitzen von 108 km/h gemessen worden.

Feuerwehr und Werkhof sind keine grösseren Schäden bekannt

Dass es wegen «Roxana» wie in der gesamten Schweiz auch in Wil weniger Schäden gab, als befürchtet, bestätigen Nachfragen beim Sicherheitsverbund Region Wil und beim Departement Bau, Umwelt und Verkehr (BUV) der Stadt Wil. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten wegen des Sturms kein einziges Mal ausrücken. Auch der Stadtgärtnerei und dem Werkhof seien bislang keine grösseren Schäden bekannt, sagt Departementsleiter Urs Müller am Montagabend.

«Alles verhindern kann man nicht»

Die umgeknickten Bäume, die er gesehen habe, seien allesamt faul gewesen, sagt Renaldo Vanzo. die meisten standen zudem auf sogenannten Pflegeflächen. Das sind Flächen, auf denen waldbaulich eingegriffen wurde, zum Beispiel, indem gewisse Bäume gefällt werden, um anderen mehr Platz zu verschaffen. «Auf diesen Flächen dauert es einige Zeit, bis die Strukturen wieder ganz stabil sind», so Renaldo Vanzo. Als Förster versuche er, waldbaulich so einzugreifen, dass der Wald möglichst wenig anfällig für Sturmschäden bleibt. Vanzo sagt aber auch: «Alles verhindern kann man nicht.»

Die Gefahr von herunterfallenden Baumteilen sei zwar, wie nach jedem Sturm, erhöht, jedoch nicht massiv. Auch, dass angelehnte Bäume oder abgebrochene Äste, die im Geäst hängen geblieben sind, mit zeitlicher Verzögerung noch fallen, könne passieren. Doch das Risiko sei im Vergleich etwa zur Schneelast geringer. Für Waldspaziergänge rät Vanzo:

«Den gesunden Menschenverstand walten lassen und ab und zu nach oben schauen.»