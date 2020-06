Kolumne Studli: Corona-Badi – Ist alles nur ein (Alb-)Traum? Wie wird die Corona-Badi wohl aussehen? Zeit-Tickets für Umkleidekabinen oder Laser-Schranken am Fünf-Meter-Turm? Für Fritz Studli sind die Badi und die Coronaregeln schwer miteinander vereinbar.

Fritz Studli blinzelt in die Sonne. Wie immer, wenn Zeit und Wetter es zulassen, sitzt er auf seinem Balkon, ein kühles Glas Rosé und eine halbverglommene Villiger-Krumme neben sich, und lässt sich die Sonne auf die Haut brennen. Er ist ein dauergebräunter Mann der alten Schule, benutzt kaum je Sonnencrème, auch wenn ihn seine Hautärztin dafür jedes Mal schilt.

Den Sommer muss man auf der Haut spüren, man muss draussen sein, und am besten im Wasser, denkt Studli und schliesst die Augen. Eben hat er gelesen, wie die Uzwiler Badi unter Pandemie-Bedingungen öffnet: Abstandsregeln, höchstens 800 Menschen gleichzeitig. Studli lehnt sich in seinem Liegestuhl zurück; die Sonne wirft durch seine geschlossenen Lider bunte Muster auf seine Netzhaut.

Radikale Exoniertheit

«Corona-Badi!», ruft er innerlich aus. Studli kommt ins Sinnieren. Badi, das ist die unvermeidliche (und in manchen Fällen interessante) Allgegenwart des Körperlichen, wenn man in der Schlange steht vor dem Restaurant, wenige Zentimeter vor sich die Muttermale auf der Rückenhaut der Dame im gelben Bikini, den Geruch ihrer Sunlotion in der Nase. Hinter sich zwei nasse, vor Kälte bibbernde Kinder, die unschlüssig sind, für welche Süssigkeiten sie ihre 80 Rappen ausgeben wollen.

In der Badi ist man zuvorderst Körper, wenig mehr, und alle sind gleich in ihrer mal jämmerlichen, mal durchtrainiert-tätowierten Kreatürlichkeit. Badi, das ist die radikale Exponiertheit gegenüber den Elementen wie gegenüber den Mitmenschen. Badi, das ist Einswerden mit den anderen, im Wasser wie auf dem Rasen – das Gegenteil von «Social Distancing», ein Albtraum der Hygiene.

Abgemessen Flächen

Wie wird die Corona-Badi wohl aussehen? Mit Bändern abgezirkelte Flächen für Handtücher statt hormongetriebenes Einander-auf-die-Pelle-Rücken der Jugendlichen auf der Wiese zum Bühler-Gelände? Riesen-Schwimmreifen, zwei Meter im Durchmesser, für alle im Wasser? Zeit-Tickets für die Umkleidekabine und die Wasserrutschen? Laser-Schranken mit digitaler Anzeige, wann man endlich vom Fünf-Meter-Turm springen darf?

«Fritz!», zerschneidet spitz die Stimme von Cornelia Studli das Tagträumen ihres Gatten, «du bist ja schon wieder an der Sonne eingeschlafen. Dass du in deinem Alter noch so unbelehrbar bist!» Studli blinzelt zu ihr hoch. «Hast recht», sagt er matt, «und ich hatte auch noch einen Albtraum.»