Stromversorgung Marktöffnung, höhere Strompreise und Verdichtung des Fernwärmenetz: Trotz allem ist die RWT wirtschaftlich auf gutem Weg Die Regionalwerk Toggenburg AG schliesst mit einem Jahresgewinn von 1,5 Millionen Franken ab. Dennoch warten auf die Unternehmung einige Herausforderungen.

Der neue CEO der Regionalwerk Toggenburg AG, Beat Müller, stellt sich am Dienstagabend erstmals an einer RWT-Generalversammlung vor. Bild: Christof Lampart

Die Regionalwerk Toggenburg AG (RWT) sei momentan gut aufgestellt, sagte Verwaltungsratsmitglied Roman Habrik an der Generalversammlung am Dienstagabend im Tufertschwiler «Rössli». Er vertrat Verwaltungsratspräsidenten Rudenz Egli, der aus geschäftlichen Gründen in Übersee weilt.

Auch zukünftig wolle man am Markt agieren statt reagieren und ein führendes Querverbundunternehmen sein. Auch wenn dies zunehmend schwierig werden dürfte, sagte Habrik. Denn: «Die Strommarktöffnung wird, wenn auch langsamer, kommen – und dann kann man sich ausmalen, was passieren wird.»

Doch in der zunehmend vertrackten Position aus aktuell gutem Geschäftsverlauf und zukünftig heraufdämmernden strukturellen Problemen befänden sich viele Stromversorgungsunternehmen. «In ganz Deutschland gibt es gleich viele Stromversorger wie in der ganzen Schweiz», verdeutlichte Habrik die Ausgangslage.

Jahresgewinn von 1,5 Millionen Franken

Das Jahr 2021 verlief für die RWT gut. Das Kraftwerk in der Mühlau lieferte überdurchschnittlich Energie und insgesamt konnten 2,9 Prozent mehr Energie übertragen und 4,9 Prozent mehr Energie verkauft werden.

Der Betriebsaufwand habe sich hingegen auf «normalen Niveau» bewegt und die Investitionen, die fast alle ins Netz flossen, beliefen sich auf 5,8 Millionen Franken. Der Jahresgewinn belief sich auf 1,568 Millionen Franken, womit Ende 2021 ein Eigenkapital von 48,5 Millionen Franken resultierte.

Als kritisch bewertete der seit dem 1. Mai als neuer CEO angestellte Beat Müller, aus Zuzwil, die Energiepreise, die nur noch eine Richtung kennen: nach oben. Eine Umfrage bei den Schweizerischen Elektroversorgungsunternehmen habe ergeben, dass man fürs Jahr 2023 mit einem Strompreisanstieg von 20 Prozent rechnen müsse.

Für einen 5-Zimmer-Haushalt, der 4500 Kilowattstunden bezieht, bedeute dies eine Mehrbelastung von 180 Franken pro Jahr. Ein Gewerbebetrieb, der 150’000 Kilowattstunden verbrauche, müsse so mit 6000 Franken an Mehrkosten rechnen.

Fernwärme Bazenheid: Verdichtung ist noch ungenügend

Problematisch ist aus Müllers Sicht auch der Verdichtungsgrad des Fernwärmenetzes in Bazenheid. Man sei daran, bis ins Jahr 2024 das Projekt weiter zu verdichten, indem man noch zwölf weitere Anschlüsse in Betrieb nehme. Doch aktuell sei das Verhältnis von Energiemenge und Trasse-Länge, 1,06 statt der ursprünglich angestrebten 1,47, ein «Negativpunkt». Müller sagt: «Eine Dichte unter 1,5 ist finanzieller Selbstmord.»

Problematisch sei, dass man in der Nähe eine Verbrennungsanlage habe, die Wärme erzeuge. «Da sagt die Bevölkerung in Bazenheid zu schnell Nein», hat Müller erkannt, zumal für den Einzelnen eine Wärmepumpe eine gute Sache sei. Kommt hinzu, dass man zwar für Bauten am Trasse problemlos weitere Anschlüsse gewährleisten könne. Doch wenn jemand an einem Anschluss Interesse zeige, der nicht direkt am Trasse wohne, so sei das für die RWT mit «horrenden Kosten» verbunden, weshalb man auf die Bereitschaft der Endkunden zähle, einen zusätzlichen Beitrag von bis zu 15’000 Franken an die Erschliessung zu leisten.