Stromausfall Nach Brand in Trafostation: 20 Häuser waren zwölf Stunden ohne Strom – das sagen die Verantwortlichen der Stadt Der Trafobrand im Osten von Wil hatte am Mittwoch unangenehme Konsequenzen: 20 Liegenschaften waren vom Morgen bis am Abend ohne Strom. Auch Telefon und Heizung fielen aus. Erst nach zwölf Stunden war das Problem nach 18 Uhr gelöst. Strukturelle Probleme habe das Wiler Stromnetz aber nicht.

Russspuren an Fenster und Tür zeugen vom Brand in der Trafostation. Bild: Jochen Tempelmann

Die Stauseen und Gasspeicher sind gut gefüllt, der internationale Stromhandel läuft: Bislang ist der befürchtete Energiemangel nicht eingetroffen, die Stromversorgung der Schweiz ist gewährleistet. All das nützte den Wilerinnen und Wilern im Osten der Stadt wenig, als sie am frühen Mittwochmorgen im Dunkeln sassen. Um kurz vor sechs Uhr wurde starke Rauchentwicklung in der Trafostation an der Neulandenstrasse 33 gemeldet.

Die Feuerwehr konnte den ursächlichen Brand schnell unter Kontrolle bringen, es gab keine Verletzten. Zum Stromausfall kam es trotzdem: Mehrere Quartiere, die ihren Strom über die Trafostation erhalten, waren rund zweieinhalb Stunden ohne Strom, ehe die Technischen Betriebe Wil (TBW) die Stromversorgung über andere Leitungen wiederherstellen konnten.

20 Liegenschaften lange ohne Strom

Für rund 60 betroffene Haushalte in 20 Liegenschaften in der direkten Umgebung der Trafostation war eine Umleitung allerdings nicht möglich – hier dauerte der Stromausfall ganze zwölf Stunden, ehe das Problem am Mittwochabend um kurz nach 18 Uhr behoben werden konnte. Die Betroffenen mussten in dieser Zeit ohne Heizung, Licht oder Kühlschrank ausharren. Bislang liegen keine Informationen über die Ursache des Brands vor, auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Erschwerend kam dazu, dass auch das Telefon- und Internetnetz betroffen waren: Der Ausfall der Kommunikationsdienste der Thurcom-Kundinnen und -Kunden könnte noch länger dauern, teilte die Stadt Wil am Mittwochnachmittag mit. Die gegebenen Umstände würden die Instandsetzungsarbeiten äusserst zeitintensiv und aufwendig machen.

Kein Stromausfall im Spital Wil

Keine 300 Meter von der Trafostation entfernt befindet sich das Spital Wil. Dabei handelt es sich um kritische Infrastruktur – hier hätte ein Stromausfall unter Umständen fatale Folgen. Geschäftsführer René Fiechter gibt jedoch Entwarnung: Das Krankenhaus sei nicht vom Stromausfall betroffen gewesen.

Für den Ernstfall verfüge das Spital über eine Netzersatzanlage, welche einen Stromausfall überbrücken kann, führt Fiechter aus. Sicherheitsrelevante Geräte und Anlagen seien zudem an eine unterbruchfreie Stromversorgung angeschlossen. Die Sicherheitssysteme kamen jedoch nicht zum Einsatz.

Immer wieder Stromausfälle im Osten von Wil

Es ist nicht das erste Mal, dass die Quartiere im Osten in jüngerer Zeit ohne Strom sind. Bereits im Sommer 2021 gab es zwei Pannen unweit des aktuellen Schadensorts – im Juni überschwemmte eine defekte Grundwasserpumpe eine Trafostation an der Ulrich-Rösch-Strasse, der Strom fiel fünf Stunden lang aus. Einen Monat später fiel der Strom ein weiteres Mal aus: Eine Mittelspannungsanlage des Transformatoren-Stationskreises Städeli war von einem technischen Defekt betroffen.

Michel Burtscher, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Wil. Bild: PD

Eine Frage drängt sich auf: Hat das Wiler Stromnetz ein strukturelles Problem? Michel Burtscher, Mediensprecher der Stadt Wil, verneint: «Die Trafostationen und Netze im betroffenen Gebiet sind in einem einwandfreien Zustand. Die Technischen Betriebe Wil erledigen den Unterhalt der Anlagen gemäss den gesetzlichen Vorgaben jährlich und gewissenhaft.»

Für die betroffenen Haushalte, die am Mittwoch während gut zwölf Stunden ohne Strom waren, ist das ein schwacher Trost.