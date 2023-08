STREETFOOD-FESTIVAL Internationales Flair am letzten Ferienwochenende: Mehrere tausend Personen schlemmten erstmals auf dem Wiler Bleicheplatz Von Freitag bis Sonntag fand das bereits zweite Wiler Streetfood-Festival dieses Jahres statt. Erstmals überhaupt war der Bleicheplatz Austragungsort. Mehr als 5000 Personen testeten die Angebote.

Trotz einiger Wolken war das Streetfood-Festival am Samstag gut besucht. Bild: zvg

Es war der einzige nicht-städtische Anlass in diesem Jahr auf dem Bleicheplatz. Wo in der Regel Autos parkieren, die Chilbi stattfindet oder der fastnächtliche Nörgeli verbrannt wird, lud vom Freitag bis zum Sonntag die Streetfood-Fiesta zum kulinarischen Rundgang und geselligen Verweilen.

Rund 20 Standbetreiber boten Spezialitäten aus diversen Regionen der Welt an. Für manch eine und einen dürfte damit das Ferienfeeling nach der Rückkehr aus dem Urlaub verlängert worden sein. Ein Teil des städtischen Parkplatzes war über das Wochenende für die Autos gesperrt worden.

Auch die Schwestern Annemarie und Antonietta waren da. Bereits relativ früh am Samstag, als das Wetter besser hätte sein können. «Wir sind vorher in einen Laden geflüchtet und nun wieder gekommen», erzählte Annemarie, die sich jedoch die gute Laune von einem Regenschauer nicht verderben liess.

Schon im Mai war geschlemmt worden

Auch nicht vom Wetter beeinflussen liess sich eine Vierergruppe aus Münchwilen. «Wir sind früh gekommen und haben uns schon durchprobiert», sagte eine junge Frau. Der Regen habe ihnen nicht viel ausgemacht, denn «das Essen ist abwechslungsreich».

Der Start am Samstag war witterungsbedingt noch unter Schirmen erfolgt. Bild: Christof Lampart

Das Wetter wurde besser, der Zustrom grösser. Der Bleicheplatz war am Samstag zuweilen nahezu voll. Schliesslich sprachen die Organisatoren von 5500 bis 6000 Besuchenden, welche gekommen sind. Damit sei das Ziel erreicht worden. Denn der Anlass war auch ein Probelauf. Zum ersten Mal überhaupt hatte ein Streetfood-Festival auf dem Bleicheplatz stattgefunden. Es war allerdings bereits der zweite Anlass dieser Art in diesem Jahr in der Stadt Wil, nachdem andere Organisatoren bereits im Mai in der Allee Speisen aus aller Welt angeboten hatten.

Weitere Durchführung geplant

Geht es nach den Verantwortlichen der Streetfood-Fiesta auf dem Bleicheplatz, so bleibt es nicht bei dieser einen Durchführung. Organisator Gianluca Lombardi sagte gegenüber dieser Zeitung: «Gerne möchten wir den Anlass weiterführen und werden zeitnah das Gespräch mit der Stadt Wil suchen.»

Unabhängig einer zweiten Durchführungen im kommenden Jahr geht man bei der Stadt Wil nicht davon aus, dass sich Anlässe auf dem Bleicheplatz häufen werden. Dies wegen relativ hoher Mietgebühren.