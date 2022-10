Strassenverkehr «Ein Abstand unter 0,6 Sekunden ist verheerend»: Die Kantonspolizei St.Gallen schult Mitarbeiter für das neue «Verkehrskontrollsystem» Mit einem neuen System sollen die Abstände zwischen zwei Fahrzeugen gemessen werden. Beim Bürerstich wurde es getestet, viele Fahrzeuge fahren zu nahe auf.

Der Leiter Verkehrspolizei Philipp Sennhauser (rechts) und der stellvertretende Leiter Kommunikation Florian Schneider (links) erklären das «Verkehrskontrollsystem». Bild: Noémi Sutter

Eine der häufigsten Unfallursachen auf St.Galler Autobahnen und Autostrassen sei der zu geringe Abstand zwischen den Fahrzeugen, sagt Philipp Sennhauser, Leiter Verkehrspolizei der Kantonspolizei St.Gallen. Um die Verkehrssicherheit auf den Hochleistungsstrassen zu erhöhen, führt die Kantonspolizei St.Gallen als erstes Polizeikorps in der Ostschweiz ein neues Messsystem ein. Das «Verkehrskontrollsystem» (VKS) soll ab Ende Jahr in den Einsatz kommen. Am Donnerstag sind die Mitarbeiter geschult worden.

Mit mehreren speziellen Kameras könne das VKS den Abstand zwischen den Vorderachsen von zwei hintereinanderfahrenden Fahrzeugen messen. Gespeist wird der Strom hierbei vom Messfahrzeug, erklärt der stellvertretende Leiter Kommunikation, Florian Schneider.

Stark missachtete Abstandsregeln werden den Mitarbeitenden der Verkehrspolizei vor Ort angezeigt. Die registrierten Verstösse werden im Messfahrzeug manuell verifiziert und bestätigt. Der Leiter sagt:

«Ein Abstand unter 0,6 Sekunden ist verheerend.»

Im Messfahrzeug werden die Abstände ausgewertet. Bild: Noémi Sutter

Erst vor kurzem war ein 19-jähriger von St.Gallen nach Zürich auf der Autobahn A1 unterwegs und unterschritt sechsmal den Abstand von 0,6 Sekunden. Das Fehlverhalten wurde dann bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. Dort wurde das Strafmass festgesetzt. Sennhauser sagt: «Eine Kopie der Anzeige geht an das Strassenverkehrsamt des Wohnkantons.»

Geprüft würden allfällige Massnahmen wie ein Führerausweisentzug. Die Verstösse gegen die geltenden Abstandsregeln würden also nicht im Ordnungsbussenverfahren abgehandelt. Aufgrund dessen erwirtschafte die Kantonspolizei St.Gallen mit dem Verkehrskontrollsystem keine Einnahmen. «Uns geht es darum, die Verkehrsteilnehmer dazu zu bringen, mehr Abstand zu halten», sagt der Leiter. Das System VKS kostete die Kantonspolizei St.Gallen über 200’000 Franken. Dazu kommen die jährlichen Betriebskosten, welche sich auf zehn Prozent des Anschaffungspreises belaufen.

Nicht der erste Kanton

In der Schweiz sei der Kanton St.Gallen aber nicht der Erste, welcher dieses System einführt. Die Kapo Bern nutze solche Systeme schon lange. Auf die Frage, warum sie dies erst jetzt einführen, antwortet Sennhauser: «Vor vier Jahren startete ich als Leiter Verkehrspolizei und suchte nach einer Methode, mit der sich Auffahrunfälle verringern liessen.» Wegen Lieferengpässen verzögerte sich das Ganze dann nochmals um ein halbes Jahr.

Drei Kameras überwachen den Bürerstich. Bild: Noémi Sutter

Bis jetzt konnte die Einhaltung der Abstandsregel nur punktuell und mittels Videoaufnahmen im Rahmen von zivilen Patrouillenfahrten geprüft werden. Mit dem neuen System soll diese automatisiert werden. Es ergebe sich die Möglichkeit, einen Streckenabschnitt über einen längeren Zeitraum permanent zu überwachen.

Im Kanton St.Gallen ereignen sich auf Hochleistungsstrassen jährlich etwa 100 polizeilich registrierte Auffahrunfälle. Bei der Hälfte der Unfälle seien Personen verletzt worden. Zudem entstehe jährlich eine geschätzte Schadensumme von 1,5 Millionen Franken.

Philipp Sennhauser erklärt anhand von einem Bild, wie der Abstand gemessen wird. Bild: Noémi Sutter

Genügend Abstand muss gehalten werden

Die Faustregel für Verkehrsteilnehmende lautet: Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug muss die Distanz betragen, die man selber in zwei Sekunden zurücklegt. In Metern ausgedrückt, könne man die aktuelle Geschwindigkeit auf dem Tacho durch zwei teilen und erhalte die nötige Meterzahl. Bei trockener Fahrbahn habe ein Auto, welches 120 km/h fahre, einen Anhalteweg von über 100 Metern. Bei 100 km/h betrage der Anhalteweg über 80 Meter, bei 80 km/h 60 Meter. Rund um die Hälfte verlängere sich der Anhalteweg bei nasser Fahrbahn. Sennhauser sagt:

«Im Strassenverkehrsgesetz ist festgelegt, dass gegenüber allen Strassenbenützern ausreichender Abstand zu wahren ist.»

Auch bei einem überraschenden Bremsmanöver des vorfahrenden Fahrzeugs muss rechtzeitig angehalten werden.