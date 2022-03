Strassensanierung Der Knoten «Bildstöckli» in Niederhelfenschwil wird umgestaltet: Einbahnverkehr durch das Dorf Der Umbau des Knotens sowie das Ersetzen oder der Einbau verschiedener Leitungen werden den Strassenverkehr durch Niederhelfenschwil tangieren.

Wenn alles nach Termin verläuft, sollte Ende dieses Jahres die Sanierung der Strasse zwischen dem Neudorf und dem Bildstöckli in Niederhelfenschwil beendet sein. Der Einbau des Deckenbelags erfolgt dann im Juni 2023. Doch vorerst wurde am Donnerstagabend über das Projekt, das bis am Dienstag auflag, informiert.

Peter Zuberbühler, Gemeindepräsident von Niederhelfenschwil. Bild: PD

Die Verkehrs- und Schulwegsicherheit beim Bildstöckli in Niederhelfenschwil war nicht mehr gewährleistet. Der Gemeinderat gab dem Ingenieurbüro NRP aus Amriswil den Auftrag zur Ausarbeitung eines Projektes. Dieses legte Christian Zwick vom beauftragten Ingenieurbüro, und selber in Niederhelfenschwil wohnhaft, vor. Die Projektkosten belaufen sich auf 465’000 Franken. Diese sind im Budget 2022 enthalten, über das am 10. April an der Urne bestimmt wird.

Mit der Umgestaltung des Knotens werden zugleich verschiedene Leitungen im Strassenabschnitt bis zur Kirche ersetzt oder neu eingelegt. Eine grössere Angelegenheit ist dabei die neue Regenabwasserleitung mit

unterirdischer Retentionsanlage zur Einleitung in den Kobesenbach.

Die Bauarbeiten sind in vier Phasen unterteilt. Die erste umfasst die Umgestaltung des Knotens, die zweite den Abschnitt vom Einlenker zur Kobesen bis zum Schulhaus, die dritte Teil vom Schulhaus bis zur Kirche. Zuletzt folgt die Kurve zwischen der Kirche und dem Laden «hinz und kunz».

Während dieser etwa 29 Wochen herrscht Einbahnverkehr von Richtung Bischofszell. Wer aus Richtung Wil nach Bischofszell fahren möchte, wird via Zuckenriet, Entetswil und Schweizersholz umgeleitet.