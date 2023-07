STRAFBEFEHL Ein Nickerchen auf der Autobahn: Ein Uzwiler parkiert sein Auto auf dem Pannenstreifen der A1 – das kostet den 34-Jährigen nun eine Stange Geld Mit 1,54 Promille Alkohol im Blut parkierte ein 34-Jähriger sein Auto auf dem Pannenstreifen in Wil. Zwei Minuten später kommt es zur Kollision mit einem nachfolgenden Fahrzeug. Die Quittung dafür erfolgte nun bei der Gerichtsverhandlung.

Ein Uzwiler wollte sich auf dem Pannenstreifen der A1 in Wil ausruhen, nun verurteilte ihn die Staatsanwaltschaft St.Gallen. Bild: PD

Wer fährt, trinkt nicht. Wer trotzdem trinkt, sollte sein Auto nicht auf der Autobahn stehen lassen. Ein 34-jähriger Uzwiler hat Anfang November aber genau das getan. Gegen fünf Uhr morgens war er auf der Autobahn A1 von Rorschach in Richtung Sirnach unterwegs.

Da der Mann vor seiner Autofahrt wohl zu tief ins Glas geschaut hatte, musste er sich auf Höhe Wil ausruhen. Mit 1,54 Promille Alkohol im Blut lenkte er sein Auto auf den unbeleuchteten Pannenstreifen und legte ein Päuschen ein. An die nachfolgenden Fahrzeuge dachte er dabei nicht, heisst es in einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft St.Gallen.

Totalschaden und Schleudertrauma

Zwei Minuten nachdem der Beschuldigte sein Auto für eine Pause parkiert hatte, kam ein zweiter Autofahrer ins Spiel. Der 53-Jährige war ebenfalls auf der A1 in Richtung Zürich unterwegs. Sein Tempomat war auf 117 Kilometer pro Stunde eingestellt. Der Mann sah das parkierte Auto aufgrund einer Unaufmerksamkeit und wegen der schlechten Sicht zu spät. Trotz versuchter Vollbremsung kollidierte er mit dem Auto des 34-Jährigen.

Beide Personenwagen erlitten bei der Kollision einen Totalschaden. Zudem wurden der Flur im Bereich der Ausfahrt Wil sowie ein Leitpfosten beschädigt. Der 53-Jährige erlitt durch den Autogurt Schürfungen im Halsbereich sowie ein Schleudertrauma.

Der Mann litt in der Folge an Schmerzen im Brustbereich, den Rippenbögen und im rechten Unterarm. Er hatte ausserdem, so der Strafbefehl, Schmerzen in der gesamten linken Hand, die sich steif anfühlte. Als Folge des Unfalls musste sich der Verletzte einer psychiatrischen Behandlung unterziehen.

Beschuldigter ist bereits vorbestraft

Der beschuldigte Uzwiler wird der groben Verletzung der Verkehrsregeln, des Fahrens in nicht fahrfähigem Zustand sowie der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gesprochen.

Der 34-Jährige erhält eine unbedingte Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu je 50 Franken. Dies entspricht insgesamt 7000 Franken. Zudem muss er die Verfahrenskosten übernehmen. Gesamthaft kommt dabei ein Rechnungsbetrag von 8642 Franken zusammen. Der Strafbefehl kann aber noch angefochten werden.

Der Mann ist schon vorbestraft. Er fuhr bereits 2014 in fahrunfähigem Zustand, wodurch er 3200 Franken Geldstrafe bezahlen musste. Vor drei Jahren verurteilte ihn das Kreisgericht Wil ausserdem des gewerbsmässigen betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage, der ungetreuen Geschäftsbesorgung sowie der mehrfachen Urkundenfälschung. Der Mann musste damals eine Busse von 10’000 Franken entrichten.