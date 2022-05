Peter Scherrers Abschied rückt näher

Peter Scherrer auf der Abschiedsrunde in offizieller Funktion. Bild: Beat Lanzendorfer

Während die Spannung steigt, gibt es auch Platz für die eine oder andere Episode am Rand. So zum Beispiel diese: 25 Jahre lang war der in Bazenheid wohnhafte Peter Scherrer Kampfrichter und Kurier unzähliger Schwingfeste. Nun sei es Zeit, Abschied zu nehmen. Das St.Galler Kantonale in Wil ist das letzte Fest, in denen er die schrittintensiven Funktionen ausübt. Dazu erklärt er lachend: «In Zukunft nehme ich es auf der Tribüne bei einem Bier etwas gemütlicher.»