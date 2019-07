Steve Zürcher hat Nachfolge geregelt: Kuoni übernimmt Uzwiler Reisebüro Anfang Juli hat Kuoni das Uzwiler Reisebüro travelXperts AG übernommen.

Oliver Howald (Head of Sales DER Touristik Suisse AG / Kuoni) und der Uzwiler Reiseunternehmer Steve Zürcher.Bild: PD

(pd) Der Uzwiler Reiseunternehmer Steve Zürcher ist auf der Suche nach einer Nachfolge für sein Reisebüro travelXperts bei Kuoni fündig geworden. Die Reisemarke mit langer Historie zählt rund 80 Reisebüros schweizweit und bildet mit Helvetic Tours und diversen Spezialistenmarken die in Zürich beheimatete DER Touristik Suisse AG.

«Die partnerschaftlich erarbeitete Nachfolgelösung ermöglicht mir, kurz vor meinem 60. Geburtstag etwas kürzerzutreten und mich vermehrt privaten Vorhaben zu widmen», sagt Steve Zürcher. «Sie ist auch für unsere Mitarbeitenden und Kunden eine gute Nachricht, weil sie den Fortbestand des Unternehmens am gleichen Standort und mit dem bewährten Team nachhaltig sichert.»

Stationärer Vertrieb trotz digitalen Zeitalters

Kuoni stehe für eine hohe Markenbekanntheit, Tradition und ein vielfältiges Angebot für alle Kundensegmente. «Ich bin froh, dass unsere Gespräche zur jetzt getroffenen Vereinbarung geführt haben», sagt der Uzwiler Reiseunternehmer.

Annette Kreczy, Chief Sales Officer bei Kuoni, ergänzt: «Steve Zürcher hat die travelXperts AG in den vergangenen Jahren zum führenden Uzwiler Reisebüro für Privat-, Geschäfts- und Messereisen entwickelt. Wir schätzen uns glücklich, sein Unternehmen in die Zukunft führen zu dürfen. Die Integration von travelXperts in unser Unternehmen unterstreicht unsere Absicht, auch im digitalen Zeitalter in den stationären Vertrieb von vielfältigen Reisen zu investieren. Die Kompetenz und Erfahrung der bisherigen Mitarbeitenden an unserem neuen Uzwiler Standort, mit denen wir gerne auch zukünftig zusammenarbeiten möchten, steht exemplarisch für den Wert einer persönlichen Beratung bei der mitunter zeitintensiven Vorbereitung komplexer Reisen.»

Zusammenführung von zwei Reisebüros

Mit der Nachfolgeregelung geht die Zusammenführung der Reisebüros von travelXperts und Kuoni Reisen Travel Partner Uzwil, welche sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, einher. In einem ersten Schritt, während eines Umbaus von travelXperts, übernimmt das Kuoni Franchiseunternehmen im Coop-Einkaufszentrum an der Wattstrasse 1 per sofort und vorübergehend die Beratung der Privatkunden von beiden Reisebüros. Die Bedienung von Kunden der Geschäftsreisesparte wird travelXperts ohne Unterbruch in seinem Backoffice gewährleisten.

Der Umzug der Kuoni Reisen Travel Partner Uzwil an die Fabrikstrasse 12 zum Ende des laufenden Monats bildet den Schlusspunkt der Übergangsphase, die Steve Zürcher noch begleiten wird.