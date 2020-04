«Steuerfusssenkung ist absolut zwingend»

CVP Zuzwil empfiehlt ein JA zu allen Abstimmungsvorlagen Nach der FDP empfiehlt nun auch die Ortspartei der CVP ein Ja zu allen Anträgen des Gemeinderats. Wobei sie die Zustimmung zum Aufbau schulergänzender Tagesstrukturen an die Voraussetzung knüpft, dass die bestehenden Strukturen im Dorf in angemessener Weise berücksichtigt werden.

Im Grundsatz befürwortet die CVP den Aufbau von schulergänzenden Tagesstrukturen, fordert aber weitere Kooperationsbemühungen mit der bestehenden Kita Summervogel. Symbolbild: Urs Bucher

(ahi/pd) Die Jahresrechnung 2019 wurde ordnungsgemäss geführt und ist zu genehmigen, schreibt die CVP in ihrer Mitteilung. Und weiter: «Wie bereits in den vergangenen Jahren zeigt sich erneut, dass in Zuzwil nach wie vor zu hohe Steuern erhoben werden. Wurde im Budget 2019 noch mit einem Verlust von 320'000 Franken gerechnet, resultierte ein Ertragsüberschuss von 930'000 Franken. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Kosten für die Bachsanierung von 650'000 Franken bereits vollständig abgeschrieben und der Jahresrechnung 2019 belastet wurden. Im Ergebnis weist die Jahresrechnung gegenüber Budget eine Differenz von nahezu 2 Millionen Franken aus; und dies nach einem Ertragsüberschuss von fast 2,5 Millionen im Vorjahr."

Eigenkapital von 21,5 Millionen Franken

Die CVP Zuzwil hat bereits an der Bürgerversammlung 2019 darauf hingewiesen, dass die Steuerbelastung in den vergangenen Jahren deutlich zu hoch war. Die Gemeinde Zuzwil verfügt nach dem Rechnungsmodell der St.Galler Gemeinden (RMSG) per 31.12.2019 über ein Eigenkapital von 21.5 Millionen Franken. Zudem hat die Gemeinde in den letzten Jahren immer wieder ausserordentliche Abschreibungen vorgenommen, um das Eigenkapital nicht noch weiter ansteigen zu lassen.

Allein die seit 2012 getätigten ausserordentlichen Abschreibungen und die Vorfinanzierung beim Wohn- und Pflegheim Lindenbaum belaufen sich auf über 6 Millionen Franken. Mit ausserordentlichen Abschreibungen wird der Grundsatz, wonach Investitionen von jenen bezahlt werden sollen, denen sie unmittelbar oder mittelbar zugutekommen, aus den Fugen gehoben, schreibt die CVP.

Entlastung CORVID-19-Betroffener

Würden die Steuern auf dem heutigen Niveau belassen, würden die Bürgerinnen und Bürger erneut ungebührend zur Kasse gebeten. Steuern können nicht nach Belieben erhoben werden, sondern nur so weit, wie es zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist. Die Steuersenkung ist in Anbetracht des Finanzhaushalts der Gemeinde zwingend notwendig. Zudem entlastet die Steuersenkung all jene Bürgerinnen und Bürger, die von den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen sind.

Mit Steuergeldern finanzierte Konkurrenz

Die CVP unterstützt schulergänzende Tagesstrukturen in der Gemeinde und auch eine Erweiterung des Angebots. Die CVP nimmt aber mit Bedauern zur Kenntnis, dass die Diskussionen zwischen der bestehenden KITA und dem Schulrat zu keinem Ergebnis geführt haben. Es erschliesst sich nicht ohne weiteres, weshalb der Schulrat die im Dorf weitum geschätzte und bestens etablierte Kita, die professionell betrieben wird und über hinreichend freie Plätze verfügen würde, mit Steuergeldern konkurrenzieren will. Die CVP erwartet daher vom Schulrat, dass er – wie anlässlich der Informationsveranstaltung versichert wurde – das Gespräch mit der Kita über eine mögliche Kooperation führt und mögliche Synergien nutzt.